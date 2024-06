Uso do “marketing do mal” contra aliados pode prejudicar Mitidieri em 26 

Nos bastidores do mundo político sergipano não se fala outra coisa: vem aí uma “nova versão” do velho e conhecido “marketing do mal” que desta vem está “mascarado” na pré-candidatura de Luiz Roberto (PDT) para a Prefeitura de Aracaju. Sem densidade política e sem muito carisma, o indicado do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD) só tem uma estratégia de agora em diante: atacar seus principais adversários (e aliados) com o objetivo de tentar desgastá-los ao máximo até a eleição.

Na sexta-feira (21) a pré-candidatura de Luiz Roberto foi lançada em um ato político na capital, mas nem impressionou e, muito menos, teve a repercussão esperada. Mesmo com as presenças do prefeito da capital e do governador, o ato do PDT ficou muito abaixo das expectativas de quem imaginou que daquele momento a realidade seria outra. Justiça seja feita, o governador honrou sua palavra mais uma vez, esteve presente e se posicionou conforme combinado, mas como prevê a terceira lei de Isaac Newton, “para toda ação há sempre uma reação oposta ou de igual intensidade”.

Desesperados, Luiz Roberto, Edvaldo e o “marketing do mal” já têm seus “alvos” bem definidos: a vereadora e adversária Emília Corrêa (PL) que se cuide, porque de agora em diante os ataques serão duros questionando, por exemplo, sua relação com o presidente do PL, Edivan Amorim e seu possível pré-candidato a vice, o ex-senador Eduardo Amorim. Emília lidera todos os levantamentos e a estratégia será tentar desgastá-la a todo custo. Mas aí não teria qualquer problema para o governador, considerando que ela já faz oposição ao seu agrupamento.

Mas quem também deve ter atenção para os ataques que se aproximam é a deputada federal Yandra Moura (União), que hoje polariza a disputa com Emília Corrêa. É sabido que, para tentar desgastar Yandra, aliada do governador, o “marketing do mal” deve direcionar a “metralhadora” para seu pai e ex-deputado André Moura, mas que justiça seja feita, foi o político que mais viabilizou recursos federais para as gestões de Edvaldo Nogueira em Aracaju. André exerce forte liderança política no interior do Estado e foi decisivo para a eleição de Fábio Mitidieri em 2022.

Mas não será apenas Yandra que estará “na mira” do marketing de Luiz Roberto e Edvaldo, mas também seu pré-candidato a vice-prefeito e ex-governador Belivaldo Chagas (PODE), um dos maiores incentivadores da candidatura de Fábio Mitidieri para o governo. Fontes do PDT, que têm associação com o funcionalismo público, já “colhem” informações para municiar a campanha pedetista para o ataque (PASMEM) contra um dos seus principais aliados. Há quem não acredite nesta possibilidade, Mas já quem não duvide de nada quando o assunto é política…

Em síntese, caberá ao governador Fábio Mitidieri, maior liderança política do seu agrupamento, comandar este processo eleitoral em Aracaju, tentando evitar “fortes arranhões” que possam atrapalhar seu projeto de reeleição em 2026. O marketing de Luiz Roberto e Edvaldo prepara uma “ofensiva” contra adversários e aliados do governador. “Feridas podem ficar expostas e difíceis de cicatrizar”; voltando à sabedoria de Newton, “toda ação descompassada resultará em uma reação talvez ainda mais dura ou na mesma intensidade”. Que comecem os jogos…

Veja essa!

O comentário é um só nos bastidores do mundo político sergipano após o lançamento da pré-candidatura de Luiz Roberto para a PMA: vem aí uma ofensiva dura do “marketing do mal” contra os principais adversários e até contra alguns aliados do governador Fábio Mitidieri. É o “vale-tudo eleitoral” entrando em cena…

E essa!

Os rumores dão conta que entre os principais “alvos” estão a vereadora e pré-candidata a prefeita, Emília Corrêa, junto com o empresário Edivan Amorim e o ex-senador Eduardo Amorim; e os aliados Yandra Moura e Belivaldo Chagas, com ataques direcionados ao ex-deputado André Moura.

Justiça de olho!

Não custa lembrar que diversos pré-candidatos a prefeito, da situação e a oposição, em todo o Estado, estão sendo alvo de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Tem muita gente se excedendo e fazendo campanha antecipada. Outras pessoas envolvidas no processo político também estão sendo multadas…

Péssimo exemplo

Não custa lembrar que o próprio presidente Lula (PT) também está sendo punido por fazer uma espécie de “comício” recentemente em São Paulo, quando defendeu abertamente o voto no seu pré-candidato a prefeito da capital paulista. Se fosse Jair Bolsonaro cobertura para este assunto é que não ia faltar…

Povo na bronca I

Um leitor assíduo da coluna envia a reclamação do abandono por parte do governo do Estado da rodovia Ignácio Barbosa (antiga José Sarney), em especial, sobre a falta de zelo com o “matagal” que vem preenchendo parte de sua extensão. A crítica é para garantir a manutenção da mesma.

Povo na bronca II

Em diversos pontos periféricos de Aracaju a reclamação é uma só: a quantidade de buracos espalhados pelas principais vias da capital. E olhe que a gestão atual adora publicizar ações de recuperação e revitalização do asfalto em alguns trechos. O risco de acidentes só aumenta nos dias chuvosos…

Bomba!

Chega a informação para este colunista que o competente radialista Jaílton Santana, que vem fazendo um trabalho destacado na RIO FM, estaria sendo convidado para assumir o “horário nobre” da 103 FM Aracaju. Não existe “martelo batido”, mas não deixa de ser um grande e merecido reconhecimento ao profissional que é Jailton. Se concretizar a concretização, representa uma grande contratação.

Exclusiva!

O impasse entre o senador Alessandro Vieira e o Diretório Estadual do PSDB, sua legenda anterior, “ganhou corpo” após um suposto desentendimento sobre o aluguel do imóvel próximo à Avenida Explosão. Hoje o espaço abriga o escritório o parlamentar. Os tucanos aparentemente não digeriram bem a troca de endereço. A coluna ficou curiosa em saber os termos deste aluguel. Como perguntar não ofende, será que alguém pode dar mais detalhes?

Socorro & São Cristóvão

O deputado estadual Samuel Carvalho e o vereador Diêgo Prado se reuniram para falar sobre o futuro das cidades da Grande Aracaju. Os pré-candidatos a prefeito das cidades de Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, respectivamente, pretendem trabalhar juntos durante a campanha eleitoral para que consigam êxito nas eleições municipais de 2024 e possam administrar as duas cidades em parceria a partir de 2025.

Alan Verone

O cargo de Secretário de Esporte da Prefeitura de São Cristóvão está vago após a saída de Klewerton Siqueira. O prefeito Marcos Santana ainda não decidiu quem ocupará a posição. Desportistas da cidade Mãe de Sergipe defendem o nome do radialista e narrador esportivo Alan Verone, que possui vasto conhecimento na área, é ex-jogador de futebol e já foi gerente de futebol da Associação Desportiva Confiança (ADC). Agora, resta ao prefeito convidar o radialista, cujo nome seria aclamado devido à comunicação que mantém com todos os envolvidos no esporte da cidade.

Olha as Republicanas!

Sob a orientação do Sargento Morais, seu vice-presidente do Diretório de Aracaju, o Republicanos já tem uma chapa de pré-candidatas a vereadora completinha, com as “titulares” e as “reservas” bem definidas e alinhadas. Morais atua como um “técnico”, dialogando, articulando e orientando cada uma delas. Ele se orgulha da “seleção feminina” que os Republicanos montaram para as eleições 2024 na capital.

Olha o Ludwig Oliveira!

Quem anda todo animado com sua pré-candidatura a vereador de Aracaju é o amigo comunicador e leitor da coluna Ludwig Oliveira (Avante). Ele vem recebendo adesões de times de futebol amador da cidade, lideranças comunitárias, da turma do Chorinho do Ignácio, diversos artistas sergipanos, advogados e outros comunicadores. Ele está muito otimista e acredita que mais apoios chegarão quando a campanha iniciar.

XXII Forró do Senalba I

A presidente do Senalba Sergipe, Fátima Andrade, convida todos os associados para o XXII Forró do Senalba, que será realizado no dia 7 de julho, a partir das 21 horas, na Associação de Moradores do Parque Residencial Beira Rio, no bairro Ignácio Barbosa, em Aracaju. Os ingressos custam R$ 30 + 2 kg de alimentos não perecíveis para filiados e R$ 40 para não filiados.

XXII Forró do Senalba II

Além de muito forró tradicional Pé de Serra, o Forró do Senalba muita comida típica e uma barraca de drinks open bar para os presentes. “Nós seguimos lutando pelos direitos dos nossos associados. O Senalba vem fazendo sua parte, enumerando conquistas. E agora é hora de celebrar”, destaca a professora Fátima Andrade. Ingressos e maiores informações no (79) 9 9648-7872.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com