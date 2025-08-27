Valmir “aumenta o tom” contra Mitidieri e clima político “esquenta” para 26

Por Habacuque Vilacorte

Quando todas as atenções se voltavam para a disputa pelas duas vagas para o Senado Federal no próximo ano, quando já temos pelo menos oito pré-candidaturas especuladas, eis que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mesmo temporariamente inelegível, decidiu assumir a posição como um dos líderes da oposição e passou a fazer críticas duras ao governo de Fábio Mitidieri (PSD), inclusive relembrando as polêmicas da eleição de 2022, quando sua candidatura ao Poder Executivo foi indeferida pela Justiça Eleitoral.

Não custa lembrar que, naquele pleito, Valmir emergiu como uma liderança popular expressiva e que, literalmente, “caiu no gosto” da população, obtendo quase 458 mil votos no primeiro turno daquele pleito, superando o então senador Rogério Carvalho (PT) que obteve 338.796 votos e o hoje governador Fábio Mitidieri que teve 294.936 votos, ficando em terceiro lugar no geral, e conseguiu a “virada” na Grande Aracaju, no turno decisivo, quando teve o apoio do eleitorado bolsonarista após a aliança política entre Valmir e Rogério Carvalho, que findou sendo decisiva naquele momento.

Aproximadamente uma semana depois do resultado do primeiro turno da eleição de 2022, Valmir de Francisquinho reconquistou seus direitos políticos após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por 6×1, que não retroagiu para colocá-lo no 2º turno contra o segundo colocado à época, Rogério Carvalho. Eleito em 2024 para um terceiro mandato na Prefeitura de Itabaiana, pouco tempo depois Valmir novamente ficou inelegível, desta vez por decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), ainda pelo processo do Matadouro Municipal.

Desde então, mesmo “assediado” por uma parcela importante do eleitorado e com as pesquisas de intenção de votos apontando que Valmir ainda é a liderança mais expressiva da oposição ao governo do Estado, ele se mostrou mais focado na gestão da Prefeitura de Itabaiana. Esse “recuo” de Francisquinho permitiu que surgissem especulações sobre pré-candidaturas ao governo do deputado federal Thiago de Joaldo (PP); do vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania); do ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL); e da prefeita da capital, Emília Corrêa (PL).

Alguns setores da imprensa tentaram construir uma narrativa de “rachadura” na oposição ao governo, tese que saiu um pouco do contexto após os recentes festejos juninos, quando as principais lideranças, dentre elas, Emília e Valmir, começaram a trocar elogios e a se prestigiarem com mais frequência. E mesmo que o diálogo para 2026 ainda seja tímido entre os adversários do governo do Estado, a impressão é que, nos últimos dias, Francisquinho decidiu “dar o tom” neste período pré-eleitoral e decidiu “partir para cima” do governador.

Na “troca de farpas” recente com Fábio Mitidieri, através de veículos de imprensa, Valmir reassumiu seu protagonismo enquanto pré-candidato ao governo no próximo ano, percebendo que mesmo inelegível, sua liderança incomoda (e muito) a maioria de seus adversários em Sergipe. Os “governistas de plantão” apostam que o prefeito seguirá impedido e não poderá disputar o pleito no próximo ano, mas esquecem que Valmir pode, já com antecedência, indicar um nome que possa liderar a oposição e representar seus ideais de olho na eleição. Suas falas “aqueceram” o ambiente…

Veja essa!

No seu primeiro dia de retorno ao cargo, após licença, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, determinou o cancelamento da licitação para contratação de serviços de buffet, que previa um valor global estimado de até R$ 9 milhões, que seriam utilizados em 24 meses.

E essa!

A medida foi tomada diante das dúvidas levantadas em relação ao edital e reforça o compromisso da atual gestão com a transparência, a responsabilidade fiscal e a correta aplicação dos recursos públicos. O pregão, que estava marcado para o dia 1º de setembro, tinha como objetivo contratar serviços de apoio a eventos institucionais, ações sociais, cerimônias e festividades oficiais promovidas pela Prefeitura ao longo do ano.

Deputada ou vereadora?

Com tantos vereadores em Aracaju, com a política “pegando fogo” em Brasília e no Congresso Nacional, e a deputada federal Delegada Katarina (PSD) decidiu usar suas redes sociais para questionar a suposta falta de limpeza pública, por parte da Prefeitura da capital, da prefeita Emília Corrêa. Como perguntar não ofende, será que a parlamentar não teria outras “prioridades” neste momento?

E a Iguá?

Katarina poderia tentar intermediar, por exemplo, um problema que está assolando a rotina de milhares de sergipanos, que estão desabastecidos e sem água nas torneiras de suas casas por conta dos ainda ineficientes serviços prestados pela Iguá Saneamento, empresa que no governo de Fábio Mitidieri privatizou parte dos serviços que por décadas eram realizados pela DESO.

E a BR-101?

As faturas continuam chegando, supostamente com preços altos, mesmo com o fornecimento de água comprometido, e a deputada Katarina falando em “varrição de praças”…outro questionamento que Katarina poderia fazer era ao Ministério dos Transportes sobre o andamento das obras de duplicação da BR-101 em Sergipe, ou não? Já que ela é bem votada em Itabaiana, e a duplicação da BR-235? Quando ela sairá do papel, delegada/deputada?

Simpósio Nacional

O III Simpósio Nacional de Confrarias e Academias de Ciências, Letras e Artes, promovido terminou no domingo (24), realizado no Convento São Francisco, em São Cristóvão, sob a organização da Confraria Sancristovense de História e Memória, presidida pelo historiador Adailton Andrade. Como parte das atividades ocorreu a entrega do Título de Cidadania Sancristovense, à diretora do Arquivo Nacional, historiadora e professora Ana Flávia Magalhães, na Câmara Municipal de São Cristóvão, de autoria do vereador Marcos Lázaro.

Programação

A programação diversificada incluiu palestras, exposições, lançamentos e exposições de livros, destacando o protagonismo da literatura e da memória coletiva. O simpósio contou com uma cerimônia de homenagens e entrega de troféus, sarau literário, feira de livros e entrega de medalha cultural à historiadora Beatriz Nascimento, uma Rua Gastronômica, além de tour por monumentos e igrejas seculares.

Alô São Cristóvão!

A Praça São Francisco, em São Cristóvão, reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, celebrou no último dia 01 de agosto, 15 anos de chancela, que oferece um cenário histórico enriquecedor para a experiência do simpósio. Para o presidente Adailton Andrade a Confraria Sancristovense atua como um pilar de pesquisa e socialização das memórias locais, reforça a importância da literatura e da história na formação da identidade cultural da região.

Reload Aracaju

O cineasta e estrategista Marcolino Joe, referência nacional em inteligência artificial aplicada à produtividade, será uma das atrações do Reload Aracaju, o maior evento de marketing digital promovido pelo Sebrae em Sergipe. O evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro, no Centro de Convenções AM Malls, reunindo os principais nomes do setor para debater tendências, inovação e comportamento digital.

Marcolino Joe I

No dia 27 de setembro, Marcolino Joe sobe ao palco principal com a palestra “IA não pensa. E quem não pensa, vira IA.”. O conteúdo promete ir além da exposição de ferramentas, trazendo provocações e reflexões sobre o papel da inteligência artificial no trabalho e na vida cotidiana, destacando a importância do pensamento crítico em um cenário cada vez mais automatizado.

Marcolino Joe II

A participação acontece em meio a uma agenda intensa: um dia antes, Marcolino estará no Sul do país, no HJ Conference, considerado o maior evento de empreendedorismo da região, também levando sua visão sobre inovação e futuro do trabalho. Na sequência, retorna a Sergipe para dividir suas ideias no palco principal do Reload, consolidando sua presença nos dois polos de discussão mais relevantes do momento.

Sergipe Rural

A edição desta semana do Sergipe Rural traz a cobertura completa do Citrus Sho, com inovações e tecnologias para o setor; outro assunto trata da visita de técnicos da Embrapa a Sergipe para definir os detalhes da pesquisa Agropecuária Pública; o programa também trará dicas da culinária sergipana, além da programação da ExpoGlória 2025. Aos sábados às 7 horas na Aperipê TV, com reprises aos domingos e quartas a partir das 8 horas.

Maria do Carmo Alves

A família da ex-senadora Maria do Carmo Alves (in memoriam) convida a sociedade sergipana para a missa de um ano de sua partida no próximo domingo (31), a partir das 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo, no bairro Luzia, em Aracaju. Ao lado do ex-governador João Alves Filho (in memoriam), Maria construiu uma trajetória política marcada por seu trabalho social junto aos mais pobres, em todo o Estado de Sergipe, dentre outras ações, como o Programa Pró-Mulher.

Café com Emília I

Depois de anos mantendo o formato, o “Café com Emília”, uma live conduzida pela prefeita Emília Corrêa, aos sábados pela manhã, por meio das suas redes sociais, passará por uma reformulação. Agora, o programa vai passar a ser à noite, durante a semana, mas continuará com o mesmo estilo leve, descontraído, espontâneo e com o carisma marcante da prefeita. A atração também trará entrevistas autênticas, abordando temas variados em um bate-papo descontraído.

Café com Emília II

“Mudanças são sempre necessárias. A essência do nosso encontro informativo, semanal, não vai mudar, mas esse modelo tornará os aracajuanos ainda mais próximo da gente. Começou sendo apenas tirando as dúvidas sobre o Direito do Consumidor, hoje, também tem sido um canal onde a população envia as demandas e nos auxilia na resolução dos problemas da cidade. É excelente e, é exatamente disso que eu gosto. Estar cada vez mais próxima das pessoas. As expectativas são as melhores possíveis”, destacou a prefeita.

Café com Emília III

Outra novidade é que, além das transmissões ao vivo pelo Instagram e Facebook, o programa também será exibido no canal do YouTube. A estreia do novo formato está prevista para o início do mês se setembro.

Nitinho I

“O diagnóstico precoce da Atrofia Muscular Espinhal (AME) pode significar a diferença entre a vida com qualidade e a progressão rápida de uma doença rara e incapacitante”. O alerta é de Nitinho Vitale (PSD), suplente de deputado federal e autor do Projeto de Lei nº 1.352/2024, que altera a Lei nº 14.062/2020, criando a Semana Nacional de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinhal – AME.

Nitinho II

Além da conscientização sobre os sintomas iniciais, o PL incentiva o diagnóstico precoce e tratamento imediato aos pacientes da rede pública de saúde. “O tempo de inclusão no tratamento é fundamental para o controle da doença e redução de danos ao sistema motor do paciente”, defende o autor. A proposta já recebeu parecer favorável da relatora, deputada Rogéria Santos (REPUBLIC-BA), e foi aprovado na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.

Nitinho III

O voto da relatora reforçou a necessidade de mobilizar a sociedade para identificar os sintomas da AME o quanto antes, garantindo início imediato do tratamento adequado e reduzindo estigmas sociais. No relatório aprovado, Rogéria Santos ressaltou que “a AME é uma doença genética rara e progressiva, que pode se manifestar desde o nascimento até a vida adulta”. O diagnóstico precoce é essencial para o início imediato do tratamento, com impacto positivo no desenvolvimento motor e na qualidade de vida dos pacientes.

Empréstimo

O plenário do Senado Federal aprovou o empréstimo de US$ 53,6 milhões para financiamento do Programa Sergipe Digital, Conectado e Sustentável — Conecta-SE. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, intermediada pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), que visa o desenvolvimento e expansão da cobertura digital entre os municípios do interior sergipano nos próximos cinco anos. O valor, que será financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conta com garantia da União.

Comissão aprovou

Entre as condições do financiamento estão a contrapartida estadual de US$ 13,4 milhões, prazo de até 30 anos para pagamento e carência de até 66 meses. De autoria da Presidência da República, a Mensagem do Senado 48/2025 também passou pela aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) antes de seguir para o plenário.

Rogério relatou

Na ocasião, recebeu parecer favorável do relator e senador Rogério Carvalho (PT). “Esse é um passo decisivo para transformar Sergipe em referência em conectividade e serviços digitais. O futuro passa pela tecnologia, e estamos garantindo que o nosso estado não fique para trás”, ressaltou o senador.

