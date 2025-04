Valmir de Francisquinho começa a construir uma alternativa para a oposição 

Atacado por diversos setores da imprensa sergipana, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mesmo inelegível, momentaneamente, continua sendo protagonista da cena política do nosso Estado. Os ataques ao “Pato” são continuados, simultâneos e, muitas vezes, “orquestrados”! Mas ele segue resistindo, consolidando sua liderança na região Agreste. A viagem para Brasília (DF) e as visitas institucionais que vem fazendo no Congresso Nacional demonstram que ele segue “vivo”, politicamente falando.

Olhando para o futuro de Itabaiana, o prefeito foi recebido pelos senadores Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT), quando possivelmente trataram da liberação de recursos no Orçamento da União para serem investidos no município serrano. Só estes dois encontros, nessa terça-feira (1º), para quem conhece os bastidores da política de Sergipe, não seria exagero dizer que o prefeito serrano vai continuar incomodando muita gente.

Mas Valmir de Francisquinho, acompanhado de seus filhos, o deputado federal Ícaro (PL), e o prefeito de Areia Branca, Talysson (PP) – que também viajou em busca de recursos e parcerias – se consolida enquanto liderança política ao ser recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). O encontro gerou muita repercussão e muitas especulações nos bastidores da política sergipana, em especial sobre uma possível mudança de partido em breve.

Não é segredo para ninguém que Valmir de Francisquinho e o agrupamento que ele lidera não estão vivendo em “festa” dentro do PL sergipano e para muitos seria essencial que o prefeito de Itabaiana buscasse outra legenda, mesmo mantendo sua linha política e algumas de suas concepções. E os bastidores de sua viagem para BSB comprovam que não lhes faltam convites para novas filiações. Partidos que, inclusive, em Sergipe apoiam a reeleição do atual governador.

Quando abre o diálogo com senadores e deputados federais, Valmir de Francisquinho amplia suas articulações pensando no desenvolvimento de Itabaiana e se mantém vivo politicamente para 2026. Até lá ninguém sabe se ele ficará no PL ou migra para uma nova legenda. Sobre a inexigibilidade, há quem entenda que é algo irreversível até o próximo ano; mas já há quem aposte todas as fichas em uma mudança no cenário político de Sergipe.

Em síntese, Valmir se mantém como uma grande esperança para quem está posicionado contra o governo de Fábio Mitidieri. A oposição ainda não abriu o diálogo para discutir o cenário para 2026, e isso passa a impressão de que o governo não tem adversário. Mas tem sim, ao ponto de ele ficar preocupado com o risco de seus adversários crescerem politicamente até o próximo ano. Valmir tem dimensão sobre o seu “tamanho” e acerta quando se coloca à disposição.

Veja essa!

Após o encontro com o deputado e presidente da Câmara, Hugo Motta, Valmir de Francisquinho conversou por telefone direto de BSB e disse a este colunista que seu foco no momento é seguir administrando Itabaiana e continuar dialogando em busca de recursos para o seu município.

E essa!

“Graças ao comportamento do deputado federal Ícaro de Valmir, estamos sendo muito bem tratados em BSB. Isso tem acontecido com o ex-prefeito Adaílton, com o deputado Marcos Oliveira, o prefeito Talysson e o deputado federal Ícaro. Quem não gostaria de ter esse agrupamento consolidado em sua legenda?”, questiona.

Exclusiva!

Direto de BSB, Valmir externou suas preocupações e demonstrou muita confiança em sua capacidade de liderar o processo eleitoral em Sergipe, seja como protagonista, seja atuando nos bastidores. “Nosso agrupamento está sendo cortejado por diversos partidos aqui em BSB. Muita gente está consciente do que vem acontecendo em Sergipe”.

Republicanos!

O encontro com Hugo Motta aumentou os rumores sobre uma possível saída de Valmir e do seu agrupamento do PL para se filiarem no Republicanos, partido que está em processo de fusão com o PSDB, no cenário nacional. Valmir não confirmou a mudança, mas pontuou que os convites representam o reconhecimento do perfil adotado por Ícaro dentro do Congresso Nacional.

Alô Itabaiana!

Nas reuniões com os senadores Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT), Valmir apresentou demandas voltadas para a construção de novas avenidas perimetrais, ampliação da rede de creches em bairros de Itabaiana e investimentos no setor da saúde. O gestor destacou a importância da parceria com os parlamentares para garantir melhorias à cidade. “Eu espero que todos os parlamentares possam ajudar. Faço questão de divulgar o nome dos 11 representantes de Sergipe e visitarei a todos, sem distinção partidária. A bandeira maior é a do povo de Itabaiana”, afirmou Valmir.

Alô Areia Branca!

Já o prefeito de Areia Branca, Talysson de Valmir, solicitou recursos para pavimentação asfáltica nos povoados, ampliação dos serviços de saúde com a construção de novas unidades básicas de saúde e construção de casas populares para reduzir o déficit habitacional do município. “Ao lado do meu pai e do meu irmão, pretendemos percorrer diversos gabinetes para conseguirmos os recursos necessários para fazermos uma boa administração em Areia Branca. O povo que nos confiou o mandato vai ter o seu voto honrado e respeitado”, declarou Talysson.

Bomba!

O juiz eleitoral Luís Gustavo Almeida, da 28ª Zona Eleitoral de Canindé do São Francisco, julgou improcedente a representação eleitoral movida pelo candidato a prefeito de Canindé, Kaká Andrade (PSD) contra a coligação do prefeito eleito Machadinho (União) e a Rádio Xingó FM, por suposto abuso do Poder de Comunicação. O magistrado julgou improcedente o pedido, reconhecendo o resultados das urnas em 2024.

Olha a PMA!

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, sancionou a Lei nº 6.146/2025, que autoriza a contratação de um crédito de até R$ 161 milhões para a aquisição de 30 ônibus elétricos e a implantação da infraestrutura necessária, incluindo carregadores, uma usina de energia solar, terminal elétrico exclusivo e melhorias na rede elétrica da cidade. O financiamento foi aprovado pela Câmara Municipal de Aracaju em 25 de março, por maioria.

Emília Corrêa I

“Esta gestão tem um compromisso forte de levar adiante tudo o que for bom para o povo. Agradeço à Câmara Municipal e aos vereadores pelo apoio, uma Casa que votou a favor do povo”, destacou a prefeita Emília Corrêa durante a sanção da lei. “Uma cidade moderna. É isso que teremos para Aracaju. Uma mobilidade adequada, uma mobilidade que a população merece. Não só na questão do modal ônibus elétrico, mas também nos patinetes, nas bicicletas elétricas, nas ecobikes”, frisou a gestora.

Emília Corrêa II

Durante a assinatura, a prefeita destacou a importância de adotar alternativas para proteger o meio ambiente, começando pela substituição dos ônibus a combustão por elétricos. De acordo com ela, cada veículo elétrico equivale ao plantio de seis mil árvores. Além disso, ressaltou os benefícios desse modelo, como a ausência de ruído.

Emília Corrêa III

“O silêncio também é bom para a nossa saúde mental. Sem falar no ar-condicionado, na segurança, no Wi-Fi, nas entradas USB e nas tomadas para carregar celulares, garantindo mais qualidade no transporte público. É um investimento alto? Sim, mas também é mais econômico. Em oito anos, a economia será significativa, bem diferente dos ônibus a combustão, que geram um custo mensal de R$ 24 mil”, complementou Emília.

Terminal Pesqueiro I

Os comerciantes de pescados que atuam na região do Terminal Pesqueiro de Aracaju agora exercerão suas atividades em um novo espaço estruturado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). A mudança marca o início das atividades no novo local, preparado para oferecer melhores condições de trabalho aos vendedores e mais conforto e higiene para os consumidores.

Terminal Pesqueiro II

A nova área, localizada no estacionamento em frente ao antigo ponto de venda, conta com uma grande estrutura que inclui: Bancas padronizadas, Cobertura com tendas, Paisagismo, Lixeiras e Banheiros. Tudo foi planejado para garantir mais organização, segurança e dignidade na comercialização dos pescados.

Bertulino Menezes

Segundo o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes, a medida visa resolver de forma imediata parte dos problemas enfrentados pelos trabalhadores do setor. “Estamos entregando um espaço mais estruturado, com divisões adequadas, para garantir segurança, limpeza e dignidade tanto para os comerciantes quanto para quem compra”, destacou.

Alô Propriá!

A gestão do prefeito Luciano de Menininha segue dando exemplo de responsabilidade e compromisso com os servidores municipais e com a economia de Propriá. Pelo terceiro mês consecutivo, a Prefeitura realizou o pagamento dos salários dentro do mês trabalhado, com o depósito efetuado já no dia 27 de março.

Luciano de Menininha I

Essa medida, além de garantir a tranquilidade dos servidores, aquece o comércio e os serviços da cidade, movimentando a economia local e beneficiando toda a população. O pagamento em dia é um reflexo do planejamento financeiro e da seriedade da atual gestão, que tem priorizado a valorização dos trabalhadores e a eficiência na administração dos recursos públicos.

Luciano de Menininha II

Luciano de Menininha reforçou que essa é uma diretriz central de seu governo: “Nosso compromisso é com a responsabilidade e a transparência. Garantir que os servidores recebam seus salários em dia é uma forma de reconhecer o trabalho de cada um e também de fortalecer a economia de Propriá”.

Luciano de Menininha III

Com ações concretas como essa, o prefeito segue consolidando uma gestão eficiente, equilibrada e voltada para o progresso do município, demonstrando que o planejamento e o respeito com o servidor fazem toda a diferença na administração pública.

Alessandro Vieira I

Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) vão avaliar a concessão de benefícios fiscais e tributários a certos setores da economia (subsídios) durante o ano de 2025. Para isso, será realizado um pente fino nos contratos firmados pelo governo federal, para possibilitar a revogação de contratos obsoletos ou supervalorizados, que geram prejuízo à máquina pública. No total, segundo levantamento, esses gastos somam cerca de R$ 650 bilhões. O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) será o responsável por analisar esses gastos e apresentar um relatório ao final do levantamento.

Alessandro Vieira II

A sugestão (REQ 13/2025) de autoria do senador Renan Calheiros (MDB/AL), foi aprovada na reunião dessa terça-feira (01). Segundo Renan, os subsídios favorecem inicialmente empresas que devem oferecer, como contrapartida, benefícios sociais por meio de empregos e crescimento econômico. O papel dos senadores será de monitorar e avaliar se esse objetivo está sendo alcançado. Os subsídios não são gastos diretos, mas representam renúncia de receitas por parte da União.

Alessandro Vieira III

O senador Alessandro Vieira apontou que o controle dos gastos é um meio importante para equilibrar as contas públicas. Segundo ele, a CAE poderá oferecer sugestões de ajustes e economias que, ao final, “vão propiciar investimento adequado nas políticas de desenvolvimento do país”. A avaliação de políticas públicas pelas comissões do Senado ao longo do ano é uma das formas pelas quais os senadores exercem a função de fiscalização das atividades do Poder Executivo, conforme previsto no Regimento Interno do Senado. Todas as comissões temáticas escolhem, a cada ano, uma política pública da sua área de competência para acompanhar.

“Abuelitas Songs”

No próximo dia 12 de abril, no período de 14h às 18h, será realizada em Aracaju a Oficina “Abuelitas Songs – Uma Viagem aos Corpos Ancestrais”, com a doutoranda em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, Felícia de Castro. A vivência acontece na Casa Encanto (antigo Espaço Humanos), localizada no povoado de Areia Branca (Aracaju/SE). De modo amplo, “abuelitas” é uma expressão que se refere à sabedoria das mulheres mais velhas.

Felícia de Castro

“As avós, as abuelas, as abuelitas, são dimensões dentro e fora de nós. Podem ser nossas avós de linhagem materna e paterna, podem ser anciãs, mulheres sábias, mulheres medicina, entidades e figuras femininas maduras, que nos acompanham nas nossas trilhas criativas, curativas, intelectuais e espirituais, podem ser entidades velhas, podem ser a dimensão da terra e da natureza. São guardiãs de mistérios e conhecimentos que estão no sangue, nas células, nos corpos, na história da terra”, informa Felícia de Castro, idealizadora da Oficina Abuelitas Songs.

Impulsos criativos

Abuelitas Songs é um trabalho para todas as mulheres que desejam conhecer seus impulsos criativos por meio das corporalidades cênicas. Não precisa ser atriz profissional para fazer essa imersão. “Fecharemos nossa tarde mágica com uma deliciosa sopa ao redor da fogueira, cantando e brindando a lua cheia”, revela Felícia.

Emanuella Tarquínio

A Casa Encanto, cuidada hoje pela guardiã Emanuella Tarquínio, é tida como um espaço sagrado para mulheres e tem o compromisso firme de proporcionar vivências artísticas que possam vir a despertar inclusive processos de curas emocionais, consequentemente físicas. Segundo informações de Emanuella, na vivência Abuelitas Songs, as abuelas convidam as mulheres a abrirem fendas para um tempo fora do tempo, espiralar e cíclico, no qual podemos nos experimentar criativa e afetivamente, ampliando senti pensares para nossas potências internas e de sensível caminhar em nossa biografia.

