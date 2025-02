Valmir de Francisquinho é o mais lembrado ainda que inelegível para 2026 

Da série “verdades que incomodam”, quase três anos depois o nome do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ainda é o mais lembrado no caso de uma possível disputa pelo governo do Estado em 2026. Ele assegura que está focado em sua gestão municipal, talvez temendo novas perseguições políticas, mas sempre que possível o “Pato” usa suas redes sociais para dar demonstrações de carisma, densidade e aprovação popular.

Todo mundo sabe como “o jogo é jogado”, principalmente aqui em Sergipe, mas a impressão é que tudo acontece bem abaixo dos olhos de todos e com pouquíssimos questionamentos. Em 2022, liderando todos os cenários possíveis e impossíveis, Valmir foi “afastado” daquele pleito, numa verdadeira “violência eleitoral”, deixando inúmeros sergipanos sem opção de voto e/ou desesperançosos, beneficiando diretamente o hoje governador eleito Fábio Mitidieri (PSD).

Pouco tempo depois daquele 1º turno, Valmir reconquistou seus direitos políticos, aí ficou a impressão de que tiraram o hoje prefeito de Itabaiana da disputa estadual para não o deixar ser eleito governador do Estado. Mesmo com tantas “conspirações” contra si, Francisquinho foi candidato a prefeito de Itabaiana em 2024 e venceu sem maiores questionamentos. Isso acendeu a “luz amarela” no Palácio dos Despachos, em especial após a vitória de Emília Corrêa (PL) em Aracaju.

Coincidência ou não, hoje Valmir de Francisquinho encontra-se inelegível novamente por conta de uma decisão judicial, e supostamente estará fora, legalmente falando, da eleição estadual em 2026. Mas, mesmo com sua situação eleitoral prejudicada, ele continua sendo o nome mais lembrado para disputar o governo do Estado, mesmo com tanta gente trabalhando e conspirando contra. Enfrentar o “Sistema” e a máquina do Estado não é tarefa fácil para ninguém…

Mas, além do receio de enfrentar Valmir, agora surge a impressão de que há um temor sobre o seu “capital político”, ou seja, há um movimento deflagrado, inclusive no Agreste, para tentar desestabilizá-lo, tentar desconstruir sua imagem e liderança, inclusive junto ao eleitorado mais conservador, até para fragilizar seu “poder de decisão”, sua capacidade de “ajudar a eleger” seja lá quem for para comandar o governo de Sergipe.

Em síntese, que Valmir de Francisquinho “coloque suas barbas de molho” porque novas “narrativas” irão surgir até para tentar impedir que ele reconquiste seus direitos políticos, novamente. Ao longo deste ano “algumas manchetes” trarão “atualizações” sobre o futuro político de Valmir e sua condição eleitoral. Mas, falando bem ou falando mal, o nome do prefeito de Itabaiana é de longe o mais lembrado por todos, pela mídia governista, pelo Palácio, mas também pelo povo! Cenas dos próximos capítulos…

Chama a atenção o “movimento” que se estabeleceu em Sergipe, nas redes sociais e/ou em setores da imprensa para tentar desestruturar (destruir) o deputado federal Thiago de Joaldo (PP). Há quem avalie como excessiva a fala do parlamentar sobre a política local, mas é nítido que estão “potencializando” tudo o que foi dito…

Ouvindo as falas de Thiago de Joaldo, este colunista se recorda de figuras polêmicas em Sergipe, como o ex-governador Jackson Barreto que sempre disse o que vinha em sua mente e jamais foi criticado por alguns setores que hoje condenam o deputado federal sergipano. A nossa política não é para amadores, definitivamente…

Diante da carência de uma liderança política atuante na região sertaneja e com bom diálogo entre os poderes, um nome que volta à tona da política de Sergipe, mais precisamente no Sertão é o do ex-deputado Heleno Silva. Seu nome está bem avaliado na região, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual.

Paulo Júnior

O novo líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Paulo Júnior (PV), terá agenda com sindicalistas esta semana. O parlamentar desenvolve uma oposição atuante e propositiva, fiscalizando as ações do governo e fazendo proposituras. “Nosso trabalho é pelo crescimento do estado, não fazemos oposição vazia. Esta semana, irei conversar com algumas categorias de servidores, saber como andam as negociações e condições de trabalho”, disse. Paulo Júnior irá se reunir com os sindicatos dos policiais civis, dos servidores administrativos e da saúde.

Elber Batalha I

O vereador Elber Batalha (PSB) abordou o tema do aumento na cobrança dos estacionamentos dos shoppings da capital. Em suas redes sociais e em entrevista à imprensa, ele lembrou que foi o autor da lei que proibia o pagamento por vagas em grandes comércios ou instituições de ensino em Aracaju. O parlamentar se manifestou contra as mudanças abusivas que prejudicam lojistas e afastam consumidores.

Elber Batalha II

Antes, o valor era cobrado por tempo de permanência. Agora, os shoppings adotaram uma taxa fixa de R$ 10 para até quatro horas. A novidade surpreendeu os clientes e virou tema de discussão em redes sociais como Instagram e X (antigo Twitter), levando muitos a optarem por estacionar fora dos estabelecimentos ou a desistirem de frequentá-los.

Tem lei!

Atuante no assunto, Elber foi o autor da Lei 3.348/2006, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e sancionada no mesmo ano pelo então prefeito Edvaldo Nogueira. A legislação impedia a cobrança pela permanência de veículos em estacionamentos de universidades, faculdades, shopping centers, hipermercados e supermercados.

“Venda casada”

Para o vereador, a atual prática configura venda casada. “Até dezembro, você pagava R$2,50 pela primeira hora e R$2 a cada hora adicional. Já que o STJ decidiu, apesar de eu discordar, que a cobrança é legítima, entendo que o fracionamento é um direito do consumidor. Ninguém pode ser obrigado a adquirir um pacote por algo que não deseja consumir. Ou seja, os usuários dos shoppings não podem comprar uma hora de estacionamento”, explicou.

Abuso flagrante

Elber também destacou que a notícia fez com que novas alternativas fossem criadas por quem precisa entrar nos shoppings. “Quando oferecem a opção de estacionar fora para evitar o pagamento, eles infringem a lei urbanística da cidade. Já vimos isso na região da Coroa do Meio, com carros estacionados na rua, sujeitos a assaltos e arrombamentos. Essa cobrança, para mim, é um abuso flagrante ao consumidor”, comentou.

Audiência Pública

De acordo com o parlamentar, a situação também prejudica os lojistas, que geram empregos na cidade. “Na medida em que o cliente se sente abusado em seu direito, ele começa a pensar duas vezes antes de comprar no shopping”, ressaltou. Em entrevista a uma emissora de rádio, Elber informou que uma audiência pública de sua autoria será realizada em março para debater o tema e buscar soluções em conjunto com as partes envolvidas.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde trouxe à tona o caso de um homem que foi agredido no Terminal Rodoviário Gov. José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), em Aracaju, por dois funcionários da concessionária Socicam, no último fim de semana. Com a divulgação do caso, o parlamentar alertou sobre a falta de políticas públicas para a população de rua em Aracaju.

Breno Garibalde II

“A realidade das pessoas em situação de rua é preocupante. Vemos um número crescente dessa população, mas não vemos política pública em prol deles. Já falei disso diversas vezes aqui na tribuna, fiz visitas ao Centro Pop e constatei o descaso. Pessoas se alimentando no chão, fazendo suas necessidades fisiológicas em um banheiro sem porta e por aí vai. Política pública não é só tirar a pessoa da rua e dar um prato de comida, um leite. É buscar solução definitiva para essas pessoas”, ressalta o parlamentar.

Breno Garibalde III

Para Breno, é triste ver como a população em situação de rua é tratada na capital sergipana em pleno 2025. “É desse jeito que se trata essas pessoas? Uma pessoa que precisa pedir dinheiro e buscar abrigo em um terminal de ônibus e é tratada dessa maneira? Quero deixar minha indignação, para que a gente mude o olhar para as pessoas em situação de rua no município de Aracaju, para que tenhamos uma política pública ativa, com um Centro Pop funcionando de fato para quem precisa”, declara o vereador.

Breno Garibalde IV

Ainda em sua fala, Breno lembrou o discurso feito pela prefeita Emília Correa na abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores, de que a gestão municipal teria um olhar mais atento para a população de rua. “Deixo aqui meu apelo para que isso realmente aconteça. São mais de duas mil pessoas nessa situação na nossa cidade e essas pessoas precisam de assistência do poder público”, conclui Breno Garibalde.

Yandra Moura I

Em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, a deputada federal Yandra Moura (União) fez um apelo contundente em defesa das crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. A parlamentar denunciou o descaso do poder público e cobrou ações concretas para garantir atendimento adequado a essas famílias.

Yandra Moura II

Yandra destacou a realidade difícil enfrentada pelas mães de crianças com a condição, especialmente em Sergipe, onde 117 famílias lidam diariamente com a falta de assistência. No Brasil, segundo a deputada, há 1.586 crianças vivas com microcefalia, mas o número poderia ser maior se quase 5 mil não tivessem falecido nos últimos anos devido ao abandono do sistema de saúde.

Yandra Moura III

“Faltam insumos básicos e tratamentos essenciais, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. A Medida Provisória do governo federal, beneficia apenas mães a partir de 2023, ignorando aquelas que enfrentam dificuldades desde o surto de 2015. Crianças morrem por infecções generalizadas enquanto o governo insiste em medidas insuficientes. Isso é inaceitável”, afirmou.

Yandra Moura IV

Yandra encerrou seu discurso reforçando a necessidade de urgência na implementação de políticas públicas eficazes. “Não podemos adiar as providências que essas famílias precisam e merecem. Vamos juntos garantir mais acolhimento e melhor qualidade de vida para milhares de brasileiros”, concluiu.

Rodrigo Fontes I

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) esteve em audiência com a prefeita Emília Corrêa (PL) para tratar sobre a viabilização de um projeto revolucionário para o tratamento da água de canais em Aracaju. O projeto já está em fase de implantação nas capitais dos Estados de Alagoas e Pernambuco através da empresa MCH Ambiental, cujos representantes também estiveram participando desta audiência, a convite do vereador, para a apresentação deste sistema à gestora municipal.

Rodrigo Fontes II

“Este projeto já está em fase de desenvolvimento em Maceió e Recife e pode ser trazido para o tratamento das águas dos canais de Aracaju. Os canais que hoje tem uma água com mau cheiro, água suja e que está poluindo o Rio Sergipe, podem passar a ser tratados com tecnologia que promova a sustentabilidade. A água pode vir a ficar cristalina, sem cheiro, onde até carpas podem ser criadas. Os canais que hoje são um problema de insalubridade poderão passar a ser até ponto turístico para Aracaju”, destacou o vereador Rodrigo Fontes.

Rodrigo Fontes III

O projeto apresentado trata-se da Bio Guild, uma tecnologia patenteada, desenvolvida pelo governo da Austrália, um grupo reconhecido mundialmente e que tem compromisso com questões relacionadas à sustentabilidade e o reuso da água. Essa tecnologia promete trazer, de modo viável, um tratamento de até 98% eficiência da água tratada, baixa pegada de carbono, de operacionalização e sistema autossustentável.

Mulheres Progressistas I

Mulheres Progressistas de todo o Estado se reuniram em Aracaju para o lançamento do projeto “Elas Lideram”, uma iniciativa voltada para o fortalecimento do movimento feminino em todos os municípios sergipanos. Segundo Glória Sena, coordenadora da ala feminina do Partido Progressistas, a legenda se destaca por ter mais mulheres do que homens em suas fileiras, com uma representação de 51,9% de mulheres.

Mulheres Progressistas II

“Infelizmente, ainda não temos deputadas, mas estamos determinadas a lutar por isso. Não devemos entrar em uma legenda apenas para cumprir cotas, mas sim para fazer a diferença”, afirmou Glória. Durante o evento, ela anunciou a criação de uma premiação em homenagem à senadora Maria do Carmo, que, segundo ela, é uma grande inspiração. “Trabalhei com Dona Maria por 15 anos, e foi ela quem me apresentou a Laércio Oliveira. Sem dúvida, ela é a mulher do século para nosso estado”, destacou.

Grupo Pio Décimo I

O ano de 2025 iniciou com uma conquista significativa para o Grupo Pio Décimo: a primeira instituição de Ensino Superior Particular de Sergipe a ofertar cursos no período noturno no Estado, prestes a completar 49 anos, no dia 25 de fevereiro, recebeu a autorização do Ministério da Educação (MEC) para mudar seu status de Faculdade Pio Décimo para Centro Universitário Pio Décimo – UNIPIO.

Grupo Pio Décimo II

A oficialização ocorreu por meio da Portaria Ministerial nº 47/2025, assinada por sua excelência, o Sr. Camilo Sobreira de Santana, eminente Ministro de Estado da Educação, em 17 de janeiro de 2025 e publicada no Diário Oficial da União, no dia 20 de janeiro de 2025. Com o novo status, o Centro Universitário Pio Décimo – UNIPIO ampliará suas atividades em iniciação cientifica, proporcionando uma formação ainda mais próxima da realidade profissional e qualificada aos estudantes.

Grupo Pio Décimo III

Para o Diretor-Geral do Grupo Pio Décimo, Antônio Thiers Vieira Almeida dos Santos, essa mudança representa um marco na história da instituição e da educação sergipana. “Para nós, que fazemos parte do Grupo Pio Décimo, ver até onde chegamos, realizando os sonhos do nosso idealizador, o saudoso Professor José Sebastião dos Santos, é motivo de grande felicidade e honra. Estamos, mais uma vez, transformando e contribuindo para o desenvolvimento da educação em Sergipe”, destacou.

Jorge Vercillo I

O cantor e compositor Jorge Vercillo, ícone da música brasileira, retorna a Aracaju no próximo dia 2 de maio para uma apresentação única no Teatro Tobias Barreto, com seu novo show “JV30”, em alusão aos 30 anos de carreira do artista. Com promessa de um setlist emocionante e seus principais sucessos inclusos no evento, os ingressos são limitados e já podem ser adquiridos através do site BaladApp.

Jorge Vercillo II

Segundo o artista, o show oferece uma jornada musical única, com apresentação dos clássicos atemporais “Que Nem Maré”, “Homem Aranha”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Encontro das Águas”, “Penso em Ti”, “Ciclo” e “Fênix”, por exemplo. Em fase de pleno reconhecimento, Jorge possui mais de 1 bilhão de plays e streams em plataformas digitais e influencia diretamente toda uma geração de músicos e jovens artistas que cantam seus sucessos em bares e musicais ao redor do país. Os portões se abrirão a partir das 19:30h e os valores dos ingressos partem de R$100 para o Mezanino (meia) e R$150 para a Plateia VIP (meia).

Lançamento de Livro I

No dia 20 de fevereiro, das 17h às 20h, o Museu da Gente Sergipana será palco do lançamento do livro de Gabriella Pelloso Nicoletti, uma jovem escritora de 15 anos que promete conquistar os leitores com uma história repleta de mistério, romance e reviravoltas. Nascida em Goiás e morando em Aracaju desde os dois anos de idade, Gabriella apresenta em sua obra a trajetória de Layla, uma jovem que, após um acidente, perde parte da memória e esquece duas pessoas importantes do seu passado.

Lançamento de Livro II

O que ela não imagina é que essas mesmas pessoas retornarão à sua vida, despertando sentimentos e incertezas. Entre amores, segredos e surpresas, Layla embarca em uma jornada para descobrir a verdade: quem realmente a conhece? Quem a ama? Quem a odeia? E, o mais importante, quem é o vilão e quem é o herói? O evento será uma oportunidade única para leitores e amantes da literatura conhecerem esse novo talento, adquirirem exemplares autografados e participarem de um bate-papo sobre o processo criativo da autora.

Alvoar Lácteos I

Quinta maior indústria de laticínios do Brasil e captação superior a 1 bilhão de litros de leite por ano, a Alvoar Lácteos é também uma referência no fomento da cadeia produtiva. Em 2024, o valor movimentado por seus projetos foi de R$ 80 milhões, o que representa a ampliação de 110% em relação ao ano anterior, quando o volume gerado foi de R$ 38 milhões.

Alvoar Lácteos II

São iniciativas que levam prosperidade 373 municípios, com projetos permanentes, incentivos e conhecimentos técnicos aos cerca de cinco mil produtores, 10 cooperativas e 63 associações parceiras na captação. Só em adiantamento de recebíveis, as propriedades assistidas pela Alvoar foram beneficiadas com R$ 71,8 milhões, de janeiro a dezembro de 2024.

Alvoar Lácteos III

Com o objetivo de incentivar práticas mais sustentáveis entre os produtores, a Alvoar Lácteos lançou, em abril de 2024, o Projeto ECO – Preservando o futuro, promovendo a sustentabilidade. Devidamente alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a iniciativa conta com a parceria da Labor Rural. Para a primeira edição, que atendeu 60 fazendas no Ceará e em Minas Gerais, o investimento foi de R$ 1,3 milhão em ações para mensurar e mitigar a evolução no índice de emissões de carbono.

Fábrica em Glória

Também em 2024, inaugurou a fábrica de ração de Nossa Senhora da Glória, no interior de Sergipe. Com um investimento de R$ 4,2 milhões, a unidade tem capacidade produtiva de até 12 toneladas por dia e abastecerá produtores não apenas do estado, mas também de Pernambuco e Bahia.

Câncer de pênis I

De 2015 a 2024, Sergipe registrou 155 casos de câncer de pênis, e deste total, 46 homens tiveram a genitália amputada. De 2014 a 2023, o câncer maligno de pênis causou a morte de 66 homens. Esses dados foram registrados pelo Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SHS/SUS) e compilados pela Sociedade Brasileira de Urologia. No país, nos períodos já citados, foram computados 22.212 casos da doença, que causou a amputação de 5.851 órgãos sexuais masculinos – uma média de quase 600 amputações por ano -, e a morte de 4.502 pacientes.

Câncer de pênis II

Entre os fatores de risco importantes para o surgimento da doença estão a presença de hipertrofia de prepúcio (pele excessiva na glande), e fimose (retração da pele que cobre a glande), problemas que impedem a correta higienização do pênis e potencializam o surgimento de câncer na genitália masculina, que foram identificados pelo SUS em 534.164 homens em todo o país nos últimos dez anos, sendo 3.872 casos em Sergipe.

Câncer de pênis III

E para chamar a atenção para esse tipo de câncer grave, mas que é facilmente evitado com a boa lavagem do pênis com água e sabão, foi que a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) escolheu o mês de fevereiro para realizar a campanha “Cuide, você só tem um”, levando para a população em geral informações sobre a doença, os fatores de risco, como realizar a prevenção e o tratamento.

Campanha

Em Sergipe, a seccional da SBU iniciou as ações da campanha firmando parceria com a Associação Desportiva Confiança, que em uma das partidas disputadas pelo time durante o mês de fevereiro, pelo Campeonato Sergipano 2025, levará para o campo uma faixa de conscientização com a frase: “Câncer de pênis mutila e mata! Água e sabão são a prevenção. Cuide-se!”

David Lima

“A gente precisa divulgar massivamente que o câncer de pênis é uma doença grave, mas cuja prevenção é simples. E por sabermos que o futebol é um dos esportes de massa que é a paixão do brasileiro, e cuja maioria dos torcedores é do sexo masculino, fizemos o convite ao Confiança, que é um dos importantes times de futebol de Sergipe, e ele aceitou essa parceria, o que nos deixou felizes e honrados”, declarou o presidente da SBU/SE, o urologista David Lima.

Ferreira Costa

O Home Center Ferreira Costa oferece serviços de vacinação para todas as idades até esta quarta-feira (12). Em parceria com a Secretária de Saúde, a Ferreira Costa oferece a Campanha de vacinação com o intuito de atualizar a caderneta da população. Com isso, serão oferecidas todas as vacinas (exceto BCG, influenza e dengue) para todas as idades. Para quem pretende se vacinar, deverá levar documento oficial com foto e cartão de vacinação do SUS. O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. A vacinação acontecerá das 08h às 16h no Mall da loja, próximo a Praça de Alimentação.

