Valmir supera desgaste de 2022 e pode ser eleito governador em 2026 

Com quase 460 mil votos nas urnas eletrônicas na eleição de 2022, quando “bateu na trave” na disputa para o governo do Estado, Valmir de Francisquinho (PL) se consolidou como uma liderança popular expressiva em Sergipe. Ele foi votado em regiões que ele sequer tinha caminhado, onde não tinha feito contato com a população. Muitos sequer sabiam quem era o tal “Valmir”, mas diziam que votariam no “Pato” para governador. Não fosse um impedimento judicial, hoje o cenário político seria outro…

Naquela eleição Valmir teria ido para o 2º turno num confronto direto com o senador Rogério Carvalho (PT), que terminou o turno inicial como o segundo mais votado. O hoje governador eleito Fábio Mitidieri (PSD) chegou em terceiro, mas foi beneficiado’ duas vezes: primeiro por conta do impedimento de Valmir e, no momento decisivo, “herdou” os votos dos bolsonaristas da Grande Aracaju quando o então ex-prefeito de Itabaiana anunciou uma aliança política com Rogério e o PT.

O petista se isolou, politicamente, e perdeu espaços inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores. Já Valmir de Francisquinho soube absorver aquela situação desfavorável, retomou seus direitos políticos e iniciou uma reconstrução política. Havia uma preocupação de fortalecer sua base no Agreste sergipano, sem deixar de priorizar a disputa pela Prefeitura de Itabaiana. Deu tão certo que venceu a eleição e ainda ajudou seu filho, Tallyson (PL), a ser eleito prefeito de Areia Branca.

Mas quando a eleição municipal se aproximava, a “SOMBRA” trabalhou nos bastidores da política e do Poder Judiciário, tentando tornar Valmir de Francisquinho inelegível, novamente. Não deu certo! Todo mundo já entendeu que existe uma espécie de “perseguição” contra o agora prefeito eleito de Itabaiana, só que seu respaldo popular fragiliza qualquer movimento montado com o intuito de prejudicá-lo! Ao ponto que seu mandato em Itabaiana está mais do que assegurado, juridicamente falando!

Não bastasse a “volta por cima” em Itabaiana e em toda a região Agreste, agora Valmir de Francisquinho, no 2º turno da campanha para prefeito de Aracaju, passou a caminhar com muita frequência na capital e tem ajudado bastante a campanha de Emília Corrêa (PL) para a PMA. Suas caminhadas pela periferia chamam a atenção e ele já começa a “quebrar” a desconfiança do eleitorado mais bolsonarista, que ficou magoado com Valmir em 2022.

Num exercício de futurologia sobre a eleição para governador em 2026, para este colunista Francisquinho continua muito vivo politicamente e hoje faria um confronto direto com o governador Fábio Mitidieri, que tentará a reeleição. A “SOMBRA” quer Valmir impedido lá na frente, mas até setores do Judiciário entendem que ele merece disputar a eleição, daqui a dois anos, respeitando a vontade do povo. Se não atrapalharem, Valmir pode ser eleito governador. Está no caminho certo…

Olho nele!

Repercutiu nas redes sociais o movimento político do governador Fábio Mitidieri para ajudar seu candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto. O chefe do Executivo decidiu seguir a mesma linha política de Valmir de Francisquinho e passou a visitar os Mercados Públicos da capital. Aliados aprovaram o gestor de Fábio; adversários creditam a um suposto “plágio” do prefeito eleito de Itabaiana. E você? O que acha?

Veja essa!

A eleição municipal em Propriá nem bem acabou e a política local ganhou um “tempero” novo: o atual prefeito de Telha, Flávio Dias, depois de ter ajudado a eleger seu sucessor, postou uma foto ao lado do ex-prefeito Renatinho de Propriá, sinalizando uma possível aliança para 2028.

E essa!

A foto teria sido uma provocação de Flávio Dias para os aliados do prefeito eleito de Propriá, Luciano de Menininha (PP), aumentando os rumores de que ele (Flávio) poderia liderar a oposição a Luciano em 2028. Detalhe: Flávio é do PSD do governador, que apoiou a reeleição do ainda prefeito Valberto (PSD), que para muitos já está sendo abandonado por alguns de seus aliados, como Renatinho, por exemplo.

Bomba!

Quem acompanha este colunista sabe que ele vem, repetidas vezes, falando sobre a realização da “Festa do Milho” a partir desta segunda-feira (21) em Aracaju. Agora uma informação nova: a responsável pela “distribuição das fatias” do bolo feito com 10 milhões enviados para Sergipe é justamente quem deveria dar o exemplo e que não deve ser questionada. É mole?

Pesquisa Veritá

Levantamento divulgado pelo Instituto Veritá para prefeito de Aracaju, neste segundo turno, a vereadora Emília Corrêa (PL) mantém a liderança com 58,4% dos votos válidos contra 41,6% de Luiz Roberto (PDT). A margem de erro da pesquisa é de 3,1%, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. 2,3% disseram votar em branco ou nulo e 2% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi realizada de 13 a 17 de outubro, ouvindo 1.010 aracajuanos. Está registrada sob nº 09439/2024.

Alex com Emília

O vereador eleito em Aracaju, Alex Melo (PRD), declarou em suas redes sociais, apoio à candidatura de Emília Correa no 2° turno da eleição para Prefeitura de Aracaju. “Estamos juntos nesta caminhada”, escreveu Alex Melo na sua conta no Instagram. Eleito com 2938 votos, Alex Melo é presidente do Partido da Renovação Democrática (PRD) em Sergipe e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, onde também é articulador político no estado. No 1° turno ele apoiou Yandra (União).

Márcio com Luiz

Se boa parte da militância do Partido dos Trabalhadores deve votar em branco ou nulo no 2º turno da eleição para prefeito de Aracaju (leia tendência Articulação de Esquerda), o ministro Márcio Macedo veio a Sergipe para fazer campanha para Luiz Roberto, sinalizando para uma aliança política que tem 2026 e o Senado Federal como o “foco principal”…

Flávio Brasil

Vereador pelo município de Estância, Flávio Brasil (PSD) foi reeleito este ano em uma eleição muito difícil. Ele tem focado sua atuação parlamentar na política de geração de empregos, por melhorias na Saúde pública, garantindo o tratamento especializado para as crianças autistas de seu município. “A população entendeu, reconheceu e nos reconduziu para mais quatro anos de mandato na Câmara Municipal”.

