“Venda” de terreno da Emurb para a Secretaria de Educação segue sem explicação

Algumas negociações financeiras, principalmente quando envolvem recursos públicos, ou seja, que pertencem ao povo, não devem ser apenas honestas, mas também precisam parecer. No caso acima, a Prefeitura de Aracaju, sob a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) seria a “mulher de César”, mas após quase oito anos o gestor tem muito o que explicar para a sociedade em geral, como também aos órgãos fiscalizadores.

Ao povo aracajuano, as explicações supostamente estão sendo dadas na campanha de seu candidato a prefeito, Luiz Roberto (PDT), que mais fala em Edvaldo do que sobre o que pretende fazer. O cidadão em geral é quem vai julgar se vale a pena a continuidade deste projeto político no comando da capital ou não. Com a oposição liderando em todas as pesquisas de intenção, a percepção é que, neste “primeiro julgamento”, Edvaldo e a PMA não estão sendo “aprovados”…

Mas um assunto ganhou espaço nos noticiários e redes sociais foi a denúncia feita pela TV Atalaia, afiliada da Rede Record em Sergipe, levantando uma grande suspeita sobre uma licitação realizada pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Educação, para compra e aluguéis milionários de equipamentos eletrônicos. Fala-se em uma carga com 26 mil notebooks, acessórios e plataformas de ensino que poderia ter custado R$ 55 milhões a menos para os cofres públicos.

Segundo a TV Atalaia, a empresa Multilaser venceu aa licitação com o preço de R$ 89,1 mi, mas foi desclassificada por questões de “configurações dos equipamentos” e perdeu para a Brasinox Comercial LTDA, com o preço de R$ 143 mi. Houve ainda outra negociação da PMA envolvendo o aluguel de displays de 75 polegadas para as escolas, mas segundo a denúncia, a Secretaria de Educação colocou que alguns displays afixados em sua sede e não nas salas de aula, para justificar um contrato de aluguel acima de R$ 28 milhões com a empresa CFL Tecnologias LTDA.

Mas este colunista vai além: há outra negociação financeira envolvendo a PMA que chama muito a atenção: a “venda” de um terreno de propriedade da Emurb, que ocorreu este ano, para a Secretaria Municipal de Educação, uma área no Bairro Coroa do Meio e girou em torno de R$ 40 milhões. O assunto ganhou repercussão após manifestação do vereador Ricardo Marques (Cidadania) na tribuna da Câmara Municipal e propagado pela jornalista investigativa Gleice Queiroz em seu blog.

Agora, mias uma vez, o titular deste espaço, volta a questionar: por que ao invés de “vender” o terreno da Emurb para a SEMED, o prefeito Edvaldo Nogueira não doou aquela área? Não era só enviar um projeto de cessão para a CMA? Isso não geraria uma economia para o erário considerando que foram investidos cerca de R$ 40 milhões naquele negócio? E, como não ofende nunca, o que foi feito com o dinheiro desta operação financeira? Por se tratar de dinheiro do povo, no que ele foi aplicado?

Como bem colocou o vereador e hoje candidato a vice-prefeito Ricardo Marques, em 2021 a PMA “cedeu” um terreno de mais de 50 mil/m² para a Polícia Federal, uma área próxima do terreno “vendido” pela Emurb para a SEMED. E este colunista se soma ao mesmo questionamento feito por Ricardo Marques lá atrás: “se cedeu para um órgão externo como a PF por que não ceder também para uma secretaria do próprio município?”, questionou. Com a palavra a PMA, porque este colunista e a sociedade clamam por explicações da “mulher de César”…

Veja essa!

O radialista Narcizo Machado e o portal FAN F1 movimentaram os bastidores da política de Aracaju, nesse domingo (22), com a informação de que a vereadora e candidata a prefeita, Emília Corrêa (PL), está sendo alvo de uma investigação pelo Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE).

E essa!

Ainda segundo Narcizo e a Rede de Comunicação, houve uma denúncia anônima no Ministério Público Estadual que passou por análise do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e está confirmada a abertura de um inquérito a pedido do MPE para investigar supostos crimes de enriquecimento ilícito e danos ao erário, supostamente cometidos pela vereadora no âmbito de seu mandato.

Não vai opinar

Este colunista não teve acesso a nenhuma das informações, acha que o assunto tem sua gravidade, acredita na credibilidade do radialista Narcizo Machado e do grupo FAN, mas vai esperar o detalhamento da denúncia na programação da emissora, nesta segunda-feira (23), antes de emitir qualquer manifestação.

Tem coletiva

A Coligação “Por uma nova Aracaju” está convocando a imprensa sergipana para uma entrevista coletiva a ser realizada nesta segunda-feira (23), às 7 horas, na sede do PL, no centro da capital, com as presenças dos candidatos a prefeito e a vice, Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania), respectivamente. Na oportunidade, certamente a candidata fará suas colocações a respeito da denúncia de Narcizo Machado e do grupo FAN.

Mais agressões

Pelo interior do Estado continuam espalhados os registros de muita violência entre apoiadores dos mais variados agrupamentos políticos, com agressões físicas e verbais. Tem gente ultrapassando os limites do bom senso e em muitas cidades a polícia segue tendo muito trabalho…

Bomba!

Circula nas redes sociais um áudio de um ex-prefeito de uma cidade do interior “convocando” um cidadão que vota no candidato adversário para prefeito. O ex-gestor anuncia que vai retirar a plotagem da moto, colocar uma nova do seu agrupamento e fazer um vídeo para o novo posicionamento seja anunciado.

E essa!

O ex-prefeito da cidade do interior diz ainda que os adversários estão perdidos e que em troca dessa mudança de posicionamento o cidadão vai ser a sua primeira pessoa na Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal. É mole? Por muito menos tem gente pagando um preço alto até hoje. Cadê a Justiça desse Estado…

Pesquisa

Este colunista não vai citar a cidade porque a turma já fica nervosa, mas tem uma pesquisa eleitoral já divulgada, de uma cidade do centro-sul sergipano que aponta a realidade do cenário político, que é perceptível para todo mundo que mora lá, mas que por conta de “pressões externas”, o grau de perseguição está ultrapassando o bom senso. Tem serviço público atuando até nos finais de semana…

Olha o GTA!

Este colunista registrou semana passada, mas vai reforçar: é preciso aqui reconhecer o trabalho do Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, que não tem medido esforços para garantir a segurança dos sergipanos, sobretudo nas regiões de Salgado, Lagarto, Boquim e Pedrinhas. A população agradece o empenho e já faz um apelo: que o helicóptero do GTA permaneça fiscalizando os municípios todos os finais de semana, ao longo do ano e não apenas durante a campanha eleitoral. Até porque a eleição acaba, mas o crime não…

Diego de Desinho

Leitor da coluna e candidato a vereador de Moita Bonita, Diego de Decinho (PL), está determinado para vencer a eleição. Seu nome está bem cotado dentro do município e tudo indica que ele estará entre os eleitos. Diego e seu grupo político estão celebrando um levantamento feito na cidade que o colocou com boas chances de vitória este ano.

Alô Moita Bonita!

Diego de Decinho tem o apoio do presidente da Câmara, vereador Paulo do Oiteiro, que não vai disputar a reeleição e desistiu de disputar um mandato majoritário. Falando em Moita Bonita, para quem imaginava que a oposição não seria competitiva, as informações dão conta que o jovem Thalles Costa (União) vem surpreendendo como candidato a prefeito e tenta impedir a reeleição do prefeito Vagner Costa (PP).

Diêgo e Mitidieri

Candidato a prefeito de São Cristóvão, Diêgo Prado (PSD) recebeu uma grande demonstração de apoio com a presença do governador Fábio Mitidieri, dos senadores Alessandro Vieira e Laércio Oliveira, dos deputados Nitinho Vitale e Maísa Mitidieri, além dos candidatos a vereador da sua coligação e apoiadores na Caminhada pelas ruas do Grande Rosa Elze. Uma multidão azul invadiu as ruas em clara demonstração de apoio e força popular do projeto de Diêgo e Pereira para São Cristóvão.

Olha o HC!

Nesta terça-feira (24), o Hospital de Cirurgia (HC) receberá em evento solene a certificação de Acreditado Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA). A solenidade acontecerá a partir das 16h, no pátio da unidade hospitalar, e contará com a presença da diretoria, lideranças, colaboradores da instituição, representantes da ONA e autoridades.

Certificação

A certificação de Acreditado é um grande marco para o Cirurgia que se reestruturou administrativamente, financeiramente e assistencialmente com a sua atual gestão, sendo case de sucesso no Brasil. Há quase seis anos, o HC está sob Intervenção Judicial, que é comandada pela enfermeira Márcia Guimarães.

Márcia Guimarães I

“A Acreditação vem para testificar a qualidade e a excelência dos serviços oferecidos pelo nosso HC. É um sonho que se concretizou. É a coroação de um trabalho feito por muitas mãos, mãos essas que reergueram o nosso HC em quase seis anos de Intervenção”, afirma Márcia Guimarães.

Márcia Guimarães II

“Esta solenidade do dia 24 é um momento de juntos comemorarmos essa conquista tão especial do nosso HC, um hospital quase centenário, palco de inúmeros pioneirismos na saúde sergipana e que é tão essencial para a rede estadual de saúde no atendimento de média e alta complexidade para milhares de pacientes SUS”, destaca a interventora.

Gilvane Lolato I

Para a gerente de Operações da ONA, Gilvane Lolato, o Hospital de Cirurgia demonstrou uma transformação incrível e louvável nos últimos anos e o processo para a conquista da acreditação só veio para elevar, ainda mais, a assistência segura prestada pela unidade hospitalar.

Gilvane Lolato II

“O comprometimento, desde a alta administração, equipe assistencial, administrativa e de apoio, foi fundamental para o sucesso na avaliação para a Acreditação. É muito importante ver o resultado da acreditação, perceber o quanto o processo (para essa conquista) agregou valor verdadeiro para a organização e todos que fazem parte dela”, assegura Gilvane Lolato.

Entidades creditadas

Mercado de acreditação no Brasil – Atualmente, das mais de 380 mil organizações de saúde no país, conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 1.712 são acreditadas por metodologias nacionais ou internacionais. A ONA detém 72,1% do mercado de acreditação, totalizando mais de 1.300 certificados. Ao todo, 1.359 organizações são acreditadas pela ONA, sendo 68,4% de gestão privada, 22,2% de gestão pública, 8,3% de gestão filantrópica e 0,1% de gestão militar. Em Sergipe, há 15 instituições acreditadas pela ONA: Hospital Cirurgia, Hospital Decós, Hospital Primavera, Hospital Unimed, Onco Hematos, entre outros.

Alex Melo I

Mais de 500 mulheres lotaram um auditório no Centro de Aracaju, na tarde do último domingo, dia 22, para declarar apoio ao candidato a vereador Alex Melo (PRD), em um evento intitulado “Elas de mãos dadas com Alex Melo”.

Alex Melo II

“As mulheres sempre foram influenciadoras. O Senhor Jesus sempre contou com elas. Todo trabalho que Deus fez nesse planeta Terra sempre teve o toque das mulheres. Nós tivemos, segundo a Bíblia, Sara, Rute, Rainha Ester e Raab, que fizeram o bem e a história. O tempo passou, mas todas vocês que são mulheres também podem fazer o mesmo, sendo influenciadas pelo Espírito Santo. Assim como Deus usou essas mulheres, Ele também irá usar vocês para fazerem história”, disse Alex Melo às mulheres presentes no encontro.

Yandra presente

O evento também contou com a presença da candidata à Prefeitura de Aracaju Yandra (União) e do ex-deputado estadual Mardoqueu Bodano (PL). “O pastor Alex vem fazendo sua própria história e irá escrever a mais bela história de Aracaju comigo, se assim Deus permitir”, disse Yandra ao falar da importância de ter o apoio de Alex Melo como vereador em um eventual mandato de prefeita em Aracaju.

Mardoqueu Bodano

“Em 1998, tive a oportunidade de levantar Alex Melo como pastor da Igreja Universal. Ele votou em mim em 2002, quando fui eleito deputado estadual por Sergipe, e agora é a minha vez de votar nele para vereador”, disse o ex-deputado Mardoqueu Bodano.

Rosângela Santana I

A professora Rosângela Santana, candidata a vice-prefeita de Candisse pelo Partido dos Trabalhadores em Aracaju, marcou presença no “Fórum Observatório das Metrópoles, um outro futuro possível para a Região Metropolitana de Aracaju”, promovido pelo núcleo da capital sergipana do Observatório das Metrópoles. O encontro foi feito em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e realizado no Campus de São Cristóvão.

Rosângela Santana II

De acordo com o Observatório, o evento teve como objetivo promover debates sobre estruturação urbana, governança, política habitacional, mobilidade, saneamento ambiental e mudanças climáticas, reunindo pesquisadores e convidados para analisar o cenário atual e propor uma nova agenda urbana para os municípios da Região Metropolitana de Aracaju.

Rosângela Santana III

Os temas abordados fazem parte de pesquisas da Rede Nacional INCT Observatório das Metrópoles, com foco no panorama social, urbanístico e ambiental da região, culminando na apresentação de diretrizes para um futuro possível e no lançamento de uma carta de propostas e de um livro sobre as eleições na metrópole. “Nosso plano ‘Aracaju na Medida Certa’ representa muito do que foi discutido no dia de hoje. As mudanças em nossa capital e nossa metrópole passam pela revisão do Plano Diretor, pela adesão da Tarifa Zero para o transporte público e a preservação do nosso meio ambiente. Nós teremos esse compromisso com a população de Aracaju”, ressaltou Rosângela.

Sargento Byron I

Uma das principais propostas para a segurança pública de Aracaju do candidato à reeleição para vereador, Sargento Byron – Estrelas do Mar, é o fortalecimento das forças de segurança, com ênfase na Guarda Municipal. Segundo ele, ampliar os recursos e a estrutura da corporação é essencial para garantir maior proteção à população aracajuana. “A Guarda Municipal desempenha um papel fundamental na segurança da nossa cidade, mas é preciso investir mais para que ela tenha condições de atuar de forma ainda mais eficaz pelo povo e pelo patrimônio”, afirma Byron.

Sargento Byron II

A criação de um Centro de Monitoramento Integrado que conecte a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e outros órgãos de segurança, também é uma das principais iniciativas defendidas pelo candidato. De acordo com Byron, isso possibilitará uma atuação mais coordenada e eficiente das equipes. Além disso, o candidato a vereador acredita que, com a integração desses sistemas, será possível otimizar o tempo de resposta às ocorrências. “Com um centro de monitoramento integrado, conseguiremos acompanhar em tempo real o que acontece na cidade e agir com muito mais rapidez e precisão”, ressalta.

Salvar-SE

A Associação Brasileira de Apoio ao Cultivo e Pesquisa da Cannabis Medicinal, Salvar-SE, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), estava prestes a avançar com estudos sobre a planta e suas propriedades medicinais. O projeto abrangia diversas áreas, como agronomia, farmácia, química, biologia e medicina, visando garantir a máxima qualidade técnica do material produzido, otimizar tratamentos e promover o bem-estar dos pacientes.

Foram interrompidos

No entanto, esses estudos foram brutalmente interrompidos por uma ação policial injusta, movida por um ex-colaborador responsável pelo jurídico da Associação contra os membros da diretoria, funcionários da Salvar-SE, dedicados à missão de oferecer alívio e dignidade aqueles que dependem da Cannabis medicinal além de todos os pacientes associados e com documentação hábil.

Apreensão

Há cinco meses, a Associação foi forçada a interromper temporariamente suas atividades de produção de produtos, deixando milhares de pacientes e famílias apreensivos diante da iminente falta de acesso ao tratamento e produtos que salvam vidas. Essa paralisação não afeta apenas os pacientes, mas também interrompe pesquisas que poderiam transformar o uso da Cannabis medicinal no Brasil. Um golpe injusto que bloqueia o progresso científico e ameaça o direito à saúde.

Lucindo Quintans

O pesquisador da Universidade Federal de Sergipe (UFS), com doutorado em Produtos Naturais, professor Lucindo Quintans, lamentou o impedimento. Ele ressaltou a importância de cumprir integralmente as determinações da Justiça, mas enfatizou que qualquer atraso em estudos científicos pode desencadear uma série de prejuízos técnicos e, frequentemente, financeiros.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com