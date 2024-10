Votação de Emília superou Edvaldo, João Alves e Marcelo Déda em Aracaju 

Com 165.924 votos, a vereadora Emília Corrêa (PL) não fez história apenas pelo fato de despontar como a primeira mulher a assumir o comando da Prefeitura de Aracaju, mas sua votação desse domingo (27), durante o 2º turno, tem outro feito marcante: ela superou todas as votações do atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), nas três vezes (2008, 2016 e 2020) em que ele foi testado nas urnas eletrônicas como “cabeça-de-chapa” majoritário.

Em 2008, Edvaldo venceu a disputa direta contra Almeida Lima e Mendonça Prado com 140.962 votos; em 2016, o atual prefeito superou Valadares Filho com 146.271 votos; e em 2020 a vitória sobre Danielle Garcia se deu com 150.823 votos. Mas o feito de Emília não foi só esse: ela superou João Alves Filho (in memoriam) que em 2012 foi eleito para a Prefeitura de Aracaju com 159.668 votos contra o candidato Valadares Filho.

Emília Corrêa também superou Marcelo Déda em 2000, quando foi eleito com Edvaldo Nogueira como seu vice, com 122.018 votos. A única marca de lá para cá que ainda não foi superada foi a vitória de Déda em 2004, quando ele foi reeleito, também com Edvaldo como seu vice, com 186.507 votos. Uma vitória expressiva da vereadora de Aracaju agora em 2024, partindo do princípio que ela enfrentou duas maquinas administrativas (PMA e Governo do Estado).

Com 126.365 votos (41,62%) no 1º turno, a votação dela já foi tão surpreendente que, mesmo com todos os apoios que recebeu no turno decisivo, o candidato Luiz Roberto (PDT) obteve apenas 122.842 votos (42,54%). E olhe que ele tinha os apoios do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), do governador Fábio Mitidieri (PSD), dos senadores Laércio Oliveira (PP) e Alessandro Vieira (MDB), do ministro Márcio Macedo (PT), de Niully Campos (PSOL), além de deputados federais, estaduais e vereadores.

A vitória de Emília também “atropelou” os ex-governadores Jackson Barreto e Valadares; os ex-candidatos a prefeito Valadares Filho e Danielle Garcia; sem contar os inúmeros prefeitos e políticos do interior do Estado que foram “convocados” pelo governador para que caminhassem em Aracaju com o objetivo de reverter o cenário adverso do primeiro turno. Nem o “Marketing do Mal” conseguiu dar jeito! A derrota iminente era um desejo que vinha das ruas…

Agora Emília Corrêa vai assumir uma prefeitura importante de capital e sem amarras políticas. É evidente que ela contará com seus aliados, que caminharam com ela nesta campanha, para lhe auxiliarem em Aracaju. Muitos vereadores reeleitos já tinham se somado ao projeto dela e, diferente do que muitos imaginam, com um diálogo franco e bem objetivo, ela reunirá condições de ter maioria na Casa e de fazer um trabalho ainda melhor. O cenário só é ruim para quem perdeu a eleição…

Veja essa!

O agrupamento governista demorou um pouco para se manifestar após o resultado desse domingo (27), possivelmente analisando o resultado e avaliando o que seria dito. Quando falou, Luiz Roberto se declarou como “liderança política” de Aracaju e que fará oposição ao governo Emília;

E essa!

Luiz Roberto chegou a dizer que espera que ela exerça um mandato à altura do povo de Aracaju e que, se ela foi a vontade da população, paciência. O candidato do PDT deixou no ar uma sinalização de que o agrupamento que conta com ele, Edvaldo e Mitidieri e tantos outros.

A conta chegou!

O governador Fábio Mitidieri não vem bem avaliado por uma parcela da população; piorou ainda mais quando decidiu partir para o enfrentamento com Sintese; agora viu seu principal colégio eleitoral passar a ser gerenciado pela oposição ao seu governo; são erros sucessivos e continuados e agora a “conta chegou”…

Boulos & Luiz

Respeitando as diferentes proporções de cada eleitorado, o prefeiturável da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), e o prefeiturável de Aracaju, Luiz Roberto, tentaram a todo custo, durante a campanha eleitoral, usaram fakes e muitos ataques nas redes sociais, mas findaram derrotados por Ricardo Nunes (MDB) e Emília Corrêa, que não “caíram” nas “armadilhas”.

E o debate?

O “Marketing do Mal” direcionou todas as suas equipes de trabalho na sexta (25) à noite e sábado (26) com o intuito de tentar desgastar ao máximo a vereadora Emília Corrêa pelo fato de ela ter desistido de participar do debate da TV Sergipe contra Luiz Roberto. Em suma: quanto mais batiam em Emília, ela crescia e o resultado das urnas provou que o aracajuano nem se abalou com a ausência dela no debate da TV. Acertou e muito e evitou ser agredida e “escorregar” em alguma “pegadinha”. Mas alguns jornalistas falaram até em “afronta à democracia”. Vai vendo…

E o Alessandro?

Quem sabe o paradeiro do senador Alessandro Vieira (MDB), aquele mesmo que passou boa parte do 1º turno dizendo que não ia deixar que o comando da PMA “caísse em mãos erradas”? Será que Alessandro foi “escanteado” neste 2º turno e decidiu partir em viagem oficial para Roma? Ou será que ele mesmo optou por se afastar do bloco governista? Depois da eleição ele surge “se colocando à disposição” de Emília e Ricardo! É mole?

Exclusiva!

Estão concorrendo ao prêmio de “Mick Jagger” (pé-frio) de 2024 o senador Alessandro Vieira, que nem ajudou Danielle Garcia e, muito menos, Luiz Roberto; quem também corre por fora é o ministro Márcio Macedo (PT), que perdeu onde ele apoiou. Foi assim na Barra dos Coqueiros, Canindé, Propriá, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto. O povo tá vendo tudo…

Música no Fantástico

Depois do amigo e leitor Valadares Filho que perdeu três eleições consecutivas (2016, 2018 e 2020), quem agora vai pedir “música no Fantástico” é Danielle Garcia (MDB), também com três resultados negativos (2020, 2022 e 2024). O próximo será Luiz Roberto, que já perdeu em 2022 e 2024. Mas será que há vaga para federal em 2026? E Edvaldo? Vai mesmo para o Senado? Que dupla…

Priscila Felizola I

“Quero parabenizar a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju e desejar sucesso em seu novo desafio. A democracia, em nosso País, foi conquistada através de sangue, lágrimas e lutas. E por isso deveria ser exercida com respeito, afinal, tem como característica a liberdade de expressão. E não foi o que presenciamos neste pleito. Vi uma campanha suja por parte de um candidato que não honrou a história do grupo que faz parte”, pontuou a Superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

Priscila Felizola II

Em seguida, ainda em sua postagem nas redes sociais, Priscila Felizola disse que “o ex-governador Belivaldo Chagas, uma pessoa que nunca fez política do vale-tudo, foi duramente atacado. Mas quem bateu em Belivaldo? Bateram aqueles que deveriam respeitar seu legado, suas ações e seus gestos. Vamos em frente…”, completou. A impressão é que já estamos em 2026 ou não?

Valmir vitorioso

Há de se reconhecer o “tamanho político” do prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que durante todo o 2º turno percorreu as regiões periféricas de Aracaju, conversando com o povo mais simples e pedindo votos para Emília e Ricardo. Valmir ajudou tanto que o governador passou a caminhar pelos mercados e ainda convocou alguns líderes municipais do interior. A vitória de Emília também se credita a Valmir em uma parcela importante e sem fazer muito alarde.

Justiça por Amorim

Assim como fizeram com André Moura e toda a sua família para prejudicar a candidatura de Yandra (UNIÃO), o “Marketing do Mal” atacou a história e prejudicou a trajetória política o ex-deputado e ex-senador Eduardo Amorim, além dos ataques ao empresário e irmão Edvan Amorim. A vitória de Emília talvez nem sinalize um retorno de Eduardo para uma candidatura própria, mas faz justiça um homem público que fez e faz muito pela Saúde Pública de Sergipe.

Pesquisas & Edvaldo

No final do 1º turno, o prefeito Edvaldo Nogueira condenou todos os institutos de pesquisas de Sergipe e valorizou os institutos nacionais que acertaram ou se aproximaram da realidade. Agora no domingo da eleição, com, um cenário totalmente desproporcional para Luiz Roberto, Edvaldo solta essa “pérola”: “se pesquisa ganhasse eleição, não precisava de eleição”. Então ele só acredita nas pesquisas quando lhe convém? É mole?

Silêncio das ruas

Este colunista antecipou: quando o aracajuano está em silêncio do ponto de vista político, ele prepara um protesto elegante, sem muito barulho. O domingo (27) foi marcado por muita tranquilidade na votação. O voto apenas no candidato a prefeito é mais rápido na urna eletrônica e

