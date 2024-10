Yandra surpreende no debate da TV Sergipe e Luiz Roberto é o mais prejudicado

O esperado debate da TV Sergipe entre os candidatos a prefeito de Aracaju não vai definir a eleição majoritária na capital, este ano, mas fortaleceu a tendência de 2º turno entre as candidatas Emília Corrêa (PL) e Yandra Moura (UNIÃO). Aliás, este é o encaminhamento mais esperado para o resultado do primeiro turno da eleição do próximo domingo (6). As recentes denúncias que vieram à tona sobre o candidato Luiz Roberto (PDT) estagnaram seu crescimento na reta final e o debate praticamente “sepultou” sua esperança de seguir adiante na campanha.

Durante o debate foi visível a postura da candidata Emília Corrêa que, liderando a corrida eleitoral, não se envolveu em polêmicas e atuou para não comprometer, mesmo sendo provocada em alguns pontos por seus adversários. A vereadora manteve a sua linha de atuação e foi bastante contundente nas críticas à gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que acabam atingindo diretamente à candidatura de Luiz Roberto. Emília “sofreu” apenas quando questionada por sua atuação em defesa das mulheres pela candidata Yandra Moura.

Em outro momento, onde também Emília foi duramente combatida, a candidata Niully Campos (PSOL) tentou “nacionalizar” a discussão sobre Aracaju, fazendo duras associações a ela com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive jogando para a vereadora a responsabilidade pelo incidente entre um candidato a vereador de Direita que entrou em conflito com militantes do PT e que ganhou repercussão nacional. Mas Emília não ficou muito prejudicada, principalmente porque se posicionou contrária a qualquer tipo de violência.

Quem também entrou para não se comprometer foi Yandra Moura, mas findou surpreendendo seus adversários. Com todos de olho na possibilidade de 2º turno, a deputada federal se tornou um “alvo” durante o debate, mas conseguiu se sobressair às provocações de Luiz Roberto, Candisse Carvalho (PT), Danielle Garcia (MDB) e Niully Campos. Yandra surpreendeu ao se não abalar com as críticas e saber se posicionar, sendo propositiva ao extremo e fazendo críticas contundentes à gestão municipal, apontando falhas e apresentando soluções.

As candidatas Candisse Carvalho, Danielle Garcia e Niully Campos entraram no debate com o objetivo nítido de pontuarem, tentando convencer a parcela do eleitorado que ainda se encontra indecisa. As três apontando problemas na gestão de Edvaldo e direcionando os ataques para Emília, Yandra e Luiz Roberto. A petista buscando vinculações com o presidente Lula e o PT; a Delegada com discurso de que conhece a fundo os problemas de Aracaju e que não tem máculas; e Niully como “franco atiradora”, associando seus adversários em um só bloco!

Mas se Emília não comprometeu e Yandra surpreendeu, Luiz Roberto “derreteu” no debate da TV Sergipe! O candidato pedetista foi o grande prejudicado, apenas com seu discurso de “continuidade” de uma gestão de Edvaldo Nogueira que chega ao final e não deixará saudade. Luiz passou boa parte da campanha defendendo o atual prefeito e, ontem, no “apagar das luzes”, tentou dissociar sua imagem, chegando a afirmar que, se eleito, fará diferente do que está posto. É a criatura se voltando contra o criador? Nada! Sua fisionomia “tensa” no debate entregou o que é nítido: já acusou o golpe…

Veja essa!

Luiz Roberto, candidato do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do prefeito Edvaldo Nogueira, foi muito agressivo no debate com o ex-deputado André Moura (pai de Yandra) e com o senador Rogério Carvalho (esposo de Candisse). Sobrou até para o ex-governador Belivaldo Chagas (PODE). Quem diria…

E essa!

De Yandra Moura, Luiz Roberto ouviu o que não queria, viu sua fala e postura misóginas serem expostas ao vivo, dando espaço para a deputada apresentar propostas, lhe dar um “puxão de orelhas” e receber um recado: “seu telhado é de vidro”; já Candisse foi além e tratou das denúncias recentes que Luiz entrou na Justiça para impedir que elas fossem divulgadas.

Show dos Milhões

As dispensas de licitação e as contratações recentes anunciadas pela Prefeitura de Aracaju chamam a atenção! Os órgãos fiscalizadores e a Polícia Federal precisam ficar atentas para que estes recursos “antecipados” não venham para tentar interferir na festa da democracia que é a eleição. Se o Natal Iluminado subir de R$ 2,9 milhões para R$ 10 milhões, é sinal que o “Papai Noel” vai visitar muitas casinhas este ano. Mas já tem gente escrevendo as cartinhas…

Cadê Alessandro?

A pergunta de milhões: por onde anda o senador Alessandro Vieira (MDB)? Diante das denúncias envolvendo uma estatal como Petrobras, e ele no Congresso Nacional, não vai fazer nenhum questionamento? Nenhuma representação? E sobre um pagamento antecipado feito pelo município de R$ 80 milhões? E o Natal Iluminado? Onde está o maior cabo eleitoral da Delegada Danielle Garcia? A resposta? Logo mais, no “Globo Repórter”…

Atração perigosa

Durante o debate da TV Sergipe um dos pontos mais comentados foi a intriga entre as candidatas Candisse Carvalho e Danielle Garcia. Candisse estranhou o que ela entende por “fixação” da Delegada por seu esposo e senador Rogério Carvalho. Em contrapartida, Danielle rebateu a petista negando qualquer atração e dizendo ser muito bem casada com seu esposo. Momento “casos de família” no debate eleitoral…

Bomba!

O abuso do poder político tem sido assustador em todo Estado. Alguém precisa explicar a quantidade assustadora de policiais civis atuando indevidamente pelo interior do Estado. Conforme denúncia, a turma está fazendo “bicos ilegais”! Como perguntar não ofende, quem está autorizando isso? E quando a Polícia Militar atua corretamente e intercepta, por que alguns registros não vêm à tona? Muito estranho…

Exclusiva!

“Para os amigos, tudo! Para os inimigos, o rigor da lei”! Esta é a impressão que estamos tendo neste processo eleitoral em Sergipe. Na capital e no interior alguns excessos estão sendo cometidos, mas tem muita gente indignada e disposta a falar. Gente de dentro do próprio “sistema”! Muitas verdades ainda virão à tona, em breve. Preparem a pipoca, porque até onde se sabe, teremos “cenas dos próximos capítulos”…

Na mira da PF

Este colunista tomou conhecimento que, por abuso de poder político e econômico, tem gente “graúda” em Sergipe que está na mira da Polícia Federal neste processo de eleições municipais. Algumas informações estariam sendo checadas, na capital e no interior. Algo inimaginável em Sergipe pode findar acontecendo…

Alô Boquim!

Chega a informação que na madrugada de hoje algumas propriedades foram invadidas por policiais que teriam, supostamente recebido denúncias “anônimas”, mas investigar algumas irregularidades eleitorais, mas nada fora encontrado, nada foi apreendido e ninguém foi preso. A operação só atingiu dois objetivos: configurou o “uso indevido do aparelhamento do Estado” e incomodou parte da população pelo excesso de terrorismo político e eleitoral. Que coisa!

Polícia x Polícia I

Os absurdos que estão acontecendo em Sergipe Del Rey neste período eleitoral geraram até um conflito entre as Polícias, Militar e Civil. Este colunista e diversos setores noticiaram e as imagens ganharam as redes sociais de supostos policiais civis sendo abordados por militares no interior sob a acusação de estarem armados e pressionando determinados agrupamentos políticos.

Polícia x Polícia II

O Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol/SE) se reuniu com o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leonardo Barbosa de Oliveira, para exigir um posicionamento sobre o que entendem por “atuação ilícita de policiais militares em relação a quatro oficiais investigadores de polícia”. Segundo o sindicato, quatro oficiais investigadores de polícia estavam jantando em uma pizzaria no interior do estado quando foram abordados por 12 policiais militares e conduzidos para a Corregedoria.

Polícia x Polícia III

“Os oficiais tiveram ainda suas armas apreendidas. Ninguém soube explicar porque. Foi tudo muito estranho e não podemos deixar que isso aconteça com a nossa categoria”. O Sinpol explica que a atuação dos PMs ocorreu de forma arbitrária porque os oficiais não estavam em flagrante e não havia mandado prisão. O delegado-geral afirmou que foi instaurado um procedimento para averiguar o caso.

Didi empolgado

O candidato a vereador por Aracaju, Cabo Didi, está motivado com a adesão de seus amigos em sua campanha, mais precisamente em sua região de atuação que é o Aeroporto, Santa Tereza e Atalaia. Didi está confiante que o MDB pode fazer dois candidatos a vereador e ele trabalha intensamente para ser um deles.

Lidiane em Socorro

Cheia de projetos voltados para a Saúde Pública, Lidiane Santana (PSD) é candidata a vereadora do município de Nossa Senhora do Socorro e tem se mostrado confiante nesta reta final da campanha. Ela tem um trabalho social na Grande Aracaju e, se eleita, se compromete em atuar para melhorar o atendimento nos postos de saúde da rede municipal.

Alô Siriri!

Do município chega a informação de que a grande favorita para vencer é Dona Clara (PSD), que tem como candidato a vice Marquinhos Mascarenhas. Apesar do crescimento de Daiane Oliveira (PODE) na reta final, a tendência é que a atual prefeita Dona Clara consiga a reeleição no próximo domingo.

Alô Socorro!

O candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), esteve na sede da Polícia Federal (PF) para prestar uma queixa referente a crimes eleitorais que estão sendo praticados no município. Segundo Samuel, indivíduos estão distribuindo um material gráfico com informações falsas sobre sua candidatura.

Samuel Carvalho I

As ações foram registradas na última madrugada, entre a quarta e a quinta-feira, quando três homens espalharam, em várias localidades do município, panfletos e cartazes com informações falsas sobre Samuel. Os materiais foram fixados em locais públicos, como postes e pontos de ônibus, e jogados em diversas residências.

Samuel Carvalho II

“Um verdadeiro absurdo, uma afronta à democracia e a todos os socorrenses, que amanheceram com suas casas sujas com esse lixo que está sendo divulgado. Eu repudio essa atitude e quero dizer a vocês que a luta continua, nós não iremos nos curvar a estes grupos que querem continuar destruindo a nossa cidade”, disse Samuel.

Samuel Carvalho III

A defesa do candidato, por sua vez, se pronunciou através de nota, reforçando que Samuel segue elegível na disputa pelo cargo de prefeito de Nossa Senhora do Socorro. De acordo com a nota, Samuel nunca foi condenado por qualquer crime, assim como não sofreu qualquer impugnação em sua candidatura, estando totalmente apto para continuar a caminhada em defesa de um novo amanhã para Socorro.

Eleições da OAB

A eleição para escolha da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) para o triênio 2025-2027, será realizada no dia 19 de novembro, de forma on-line, conforme autoriza o Provimento nº 222/2023 do Conselho Federal da OAB, que dispõe sobre as normas do processo eleitoral do sistema OAB e estabelece mudanças nas eleições das seccionais. O edital completo está disponível no site da OAB/SE.

Votação online

O Conselho Seccional da OAB/SE aprovou, por unanimidade, durante sessão ordinária realizada no dia 26 de junho, a Resolução que altera o capítulo II do Regimento Interno da Seccional. Dentre as principais alterações, está a inserção do inciso VI do artigo 7º, que permite a votação online no processo eleitoral da Ordem. No próximo dia 19 de novembro, a advocacia vai eleger para os próximos três anos a diretoria da OAB/SE, os conselheiros seccionais titulares e suplentes, os conselheiros federais por Sergipe e os dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASE).

Voto obrigatório

De acordo com o Artigo 26 do Provimento nº 222/2023, o voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na Ordem, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo a apresentação de ausência justificada, por escrito, no prazo de 30 dias, contado a partir do dia útil seguinte à data da eleição, a ser apreciada pela Comissão Eleitoral Seccional.

Adimplentes

Para exercer o direito de voto, os advogados e advogadas também precisam estar adimplentes com a anuidade até o dia 18 de outubro de 2024. O pagamento do REFIS 2024 pode ser feito à vista (cartão de crédito ou boleto), com desconto de 90% nos encargos, ou parcelado em até 8 vezes, com desconto de 80% nos encargos. A adesão ao programa pode ser feita na Tesouraria do OAB/SE, em Aracaju, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou através dos telefones (79) 3301-9107 / 3301-9109; pelo WhatsApp (79) 98841-7206 / (79) 98874-8009 / (79) 98838-8716; ou ainda pelo e-mail refis@oabsergipe.org.br.

Com Emília I

Em uma entrevista concedida ao radialista Luiz Carlos Focca, na Transamérica FM, o delegado André Davi, filiado ao Republicanos, declarou apoio à candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa. Em suas palavras, Davi ressaltou a trajetória e o trabalho de Emília como vereadora, destacando a coerência em seu posicionamento e sua relevância na política aracajuana.

Com Emília II

“Eu tinha que ser congruente, principalmente nessa reta final de campanha. Sei que estamos em uma disputa eleitoral, onde as pessoas tentam apontar defeitos nos candidatos, mas hoje procuro qualidade, e Emília é uma referência, tanto como vereadora quanto como candidata a prefeita”, afirmou o delegado, que é 1o suplente de deputado federal. Para ele, o histórico de atuação de Emília é exemplar e sua liderança será coroada com a vitória nas eleições de 2024. “Essa história vai ser coroada com a eleição para prefeita de Aracaju, tenho certeza”, acrescentou.

Silvânia Mãozinha I

Candidata a vereadora pelo MDB, a ex-conselheira tutelar Silvânia Mãozinha, tem se destacado entre os nomes mais citados pelo eleitorado dos bairros periféricos da capital sergipana. A candidata que tem seu reduto eleitoral no bairro Bugio, zona oeste de Aracaju, tem feito uma campanha dispondo de poucos recursos, porém com grande apelo popular, o que tem conquistado a atenção do eleitorado de comunidades humildes e dos subúrbios aracajuanos.

Silvânia Mãozinha II

“Estou construindo junto com o povo um movimento que vai além de promessas, um movimento que valoriza o que é humano, que acredita na força das minorias, que respeita cada criança, cada idoso, cada pessoa com deficiência, cada jovem que sonha e luta por um amanhã melhor. É por isso que a nossa proposta tem ganhado cada vez mais a aceitação do povo, não somente das comunidades do bairro Bugio, como também do Lamarão, Japãozinho, 18 do Forte, bairro Industrial, entre outros que se sentem representado por nossas idéias”, destacou a candidata.

