“Papo de Consultório”, da Hapvida NotreDame Intermédica, chega aos principais canais de comunicação

Agência Made criou quatro filmes que mostram o cotidiano dos clientes no atendimento da maior empresa de saúde e odontologia da América Latina

A nova campanha publicitária nacional da Hapvida NotreDame Intermédica, desenvolvida pela agência Made, aborda o conceito “Papo de Consultório” e começou a ser divulgada neste mês. As peças trazem uma linguagem leve, informal e bem-humorada, na qual o cotidiano dos clientes é mostrado, tendo como destaque saúde com qualidade, rede própria e integrada, acessível e tecnológica.

A comunicação apresenta quatro peças com situações divertidas, que mostram os diferenciais da Hapvida, que hoje atende cerca de 16 milhões de clientes por meio de uma rede própria integrada. Os filmes são produzidos pela Saigon e a Sonido, com direção de Silvio Cunha. A estratégia contempla peças para mídia digital, TV e social media.

“Temos a grande missão e o propósito de transformar a saúde dos brasileiros para melhor ao longo do tempo. A campanha tem como objetivo apresentar o nosso negócio de forma simples, usando uma linguagem cotidiana, um diálogo leve, que se tornou um papo de consultório. A campanha mostra por que a Hapvida entrega uma saúde de qualidade, acessível e tecnológica”, afirma a vice-presidente de Marketing e Odontologia da Hapvida, Jaqueline Sena.

A diretora de Marketing da companhia, Monique Alencar, detalha a estratégia de comunicação adotada. “Escolhemos os melhores meios para estarmos próximos dos nossos clientes. O objetivo é claro: estar ao lado do nosso público. A campanha está presente em um mix de canais e em nossos canais proprietários, onde temos uma grande audiência em um universo de cerca de 16 milhões de clientes, uma força de vendas com 15 mil corretores e aproximadamente 70 mil colaboradores, além de 28 mil médicos e 22 mil dentistas, investidores e parceiros”, pontua.

Esta é a primeira campanha da marca assinada pela Made, que assumiu a conta este ano. “É uma honra poder ter mais uma marca que é referência na sua área de atuação, como a Hapvida, no nosso portfólio. Mais um cliente que reconhece na agência e em seus talentos, uma grande parceira aceleradora de negócios por meio da criatividade”, afirma Álvaro Rodrigues, CEO e sócio-fundador do grupo no Brasil.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 79 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende cerca de 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 347 clínicas médicas e 294 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Sobre a Made

A Made Brasil, com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, é parte do grupo Made, que foi fundado há 14 anos no México. Com escritórios também na Argentina e na Colômbia, o grupo independente é reconhecido como o mais premiado do país e vem se destacando também no Brasil pela sua performance criativa nesses quatro anos de operação.

Por Laila Oliveira – foto assessoria