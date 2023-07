​ Municípios recebem atendimento da subestação móvel

Equipamento já visitou vários municípios

Agilidade no restabelecimento do fornecimento de energia é um dos objetivos da primeira subestação móvel da Energisa Sergipe que tem capacidade de atender uma cidade com aproximadamente 105 mil habitantes. Um investimento de R$9 milhões no equipamento que está sendo um importante reforço ao sistema elétrico dos 63 municípios de atuação da concessionária.

A Subestação Móvel é um conjunto de equipamentos embarcados de forma compacta em uma carreta sendo utilizada para realizar manutenções preventivas, obras e atendimentos emergenciais nas 33 Subestações “fixas” da distribuidora espalhadas pelo estado. Desde janeiro, a subestação visitou os municípios de Nossa Senhora da Glória, Canindé e Aracaju. Os próximos municípios que receberão a subestação são Nossa Senhora das Dores e Itabaiana.

“O equipamento está sendo um reforço ao sistema elétrico nas cidades atendidas, pois a subestação é utilizada em atendimentos emergenciais e programados em transformadores de força e subestações, permitindo que os serviços sejam realizados sem a interrupção de energia. Por conta da sua mobilidade, podemos deslocar a subestação para qualquer município do estado”, explica o coordenador de Manutenção da Energisa Sergipe, Allyson Figueiredo.

Investimentos

Além da Subestação móvel, a Energisa também investe em manutenções preventivas e obras de melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica para acompanhar o desenvolvimento das regiões. Neste ano, estão sendo investimentos mais de R$ 90 milhões em obras e serão instalados 82 equipamentos telecomandados que também vão contribuir para com a qualidade no fornecimento de energia.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas