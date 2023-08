Fundat anuncia 11 vagas de trabalho para ampla concorrência e PcD

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), divulga nesta segunda-feira (07), 11 novas vagas de emprego para os cidadãos aracajuanos que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. As oportunidades são para ampla concorrência e também para as pessoas com deficiência (PCD), com ou sem experiência prévia.

Os interessados devem preencher os pré-requisitos estabelecidos e cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando RG, CPF, certificados de conclusão de curso (se houver) e currículo.

A Fundat funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para outras informações, o órgão pode ser contato pelo telefone: (79) 3179-1331.

Confira as vagas disponíveis

