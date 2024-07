MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS SE REÚNE COM ADEMA E DISCUTE PANORAMA DAS FISCALIZAÇÕES EM SERGIPE

Nesta quarta-feira, dia 17, o procurador-geral Eduardo Côrtes, do Ministério Público de Contas (MPC), se reuniu com o presidente George Trindade, da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), e discutiu o panorama das fiscalizações em Sergipe.

Durante o encontro, o presidente da Adema informou o andamento das fiscalizações e atuações no Estado, a exemplo da situação dos lixões e a regularidade dos aterros sanitários. Na oportunidade, o gestor afirmou que a administração finalizou um relatório sobre o cenário atual e que vai encaminhar o laudo para o gabinete da procuradoria do MPC.

Para Eduardo Côrtes, a reunião reforçou a importância da atuação ambiental e a preocupação de estabelecer uma atuação fiscalizatória constante, principalmente na questão de resíduos sólidos.

Texto e foto: Mayusane Matsunae