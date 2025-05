GOVERNADORA EM EXERCÍCIO, IOLANDA GUIMARÃES, VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL DO CÂNCER DE SERGIPE, EM ARACAJU

A governadora em exercício de Sergipe, Iolanda Guimarães, visitou, nesta quinta-feira (08), as obras do Hospital do Câncer de Sergipe. Localizado no bairro Capucho, em Aracaju, o equipamento do Governo do Estado oferecerá assistência no diagnóstico, tratamento e reabilitação de câncer para a população sergipana. Com um investimento de mais de R$ 170 milhões, o hospital alcançou 84% de avanço físico das obras que têm conclusão prevista para agosto de 2025.

“Estou impressionada com a qualidade e o andamento desta obra de enorme magnitude, não apenas física, mas, também, social. O investimento do Governo do Estado, de mais de R$ 170 milhões, representa algo que traz esperança para aqueles que tiveram o diagnóstico do câncer e precisam do tratamento. Os equipamentos serão os mais modernos, e quem ganha é a comunidade de Sergipe, pois, aqui, há esperança para aqueles com o diagnóstico de câncer. Parabéns ao Estado pela obra extremamente aguardada, de grande utilidade e valor”, destaca Iolanda.

Atualmente, Sergipe dispõe de três Unidades de Alta Complexidade com serviços voltados à Atenção Oncológica: Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), Hospital de Cirurgia e Hospital Universitário de Aracaju (HU). Com a futura chegada do Hospital do Câncer, a Rede de Atenção Oncológica (Unacons) passará por um reordenamento.

A unidade está sendo construída em uma área de 46.292,80 metros quadrados (m²), sendo 21.454,08 m2 de edifício. Ela contemplará 126 leitos de internação, sete de estabilização, 10 de UTI adulto, 10 de UTI pediátrica, 16 de urgência, quatro de emergência, 60 de quimioterapia adulto e 14 de quimioterapia pediátrica.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, ressaltou o benefício que o novo hospital trará para o sistema em Sergipe. “Esse hospital mudará a nossa realidade do tratamento oncológico. Já estamos muito bem servidos com o Hospital de Cirurgia, o Hospital Universitário e o serviço de oncologia do Hospital de Urgência, mas o Huse tem a finalidade de atender pacientes de trauma e de urgência, e, hoje, está apertado. Vamos retirar os pacientes do Huse, trazer para cá, e eles terão acesso a um serviço de ponta, com mais conforto, qualidade e dignidade”, pontua.

Além disso, segundo o secretário, está sendo estruturada uma Parceria Público-Privada (PPP) para a entrega dos equipamentos, a ser anunciada junto à entrega da obra, em agosto. “O cronograma está absolutamente em dia. Estamos estruturando uma PPP que, após a entrega, necessitará de dois a três meses a mais para equipar, comprar os equipamentos de imagem e mobília. Até o final de 2025, o hospital deve estar em plena operação”, complementa.

Sobre a obra

A obra está sendo executada pelo Consórcio Celi e se encontra em fase de conclusão dos prédios. O setor de internamento está com acabamentos mais finos em instalação, enquanto o setor de UTI e o Centro Cirúrgico estão com instalações avançadas, e os equipamentos de climatização alcançaram 95% na obra e 50% já instalados. Os geradores e Chillers já foram montados na central de utilidades, assim como todos os painéis de baixa tensão. Além disso, a pavimentação externa está 95% concluída em primeira capa de asfalto, câmaras frias estão montadas e instaladas, ambientes em processo de revisão e checklist, dentre outros serviços.

O gerente de instalações da Celi, Luiz Mário Ribeiro, destacou o andamento dos trabalhos em parceria com o Estado e detalhou os próximos passos. “A construtora Celi vem empenhada em fazer a obra, dentro das normas técnicas, atendendo todos os quesitos do edital da licitação em que ela foi vencedora. Hoje, a obra está em 84% de avanço físico. Estamos na fase de acabamento e, de junho em diante, teremos a etapa de comissionamento, com os testes, finais, ensaios e a parte de limpeza. A nossa estimativa é entregar tudo no segundo semestre”, acrescenta.

Desde o início dos trabalhos, com o desenvolvimento da licitação, a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) participa do processo. Hoje, a Cehop possui um engenheiro e dois técnicos que fazem a fiscalização de forma constante no local. “A equipe envolvida, desde o começo, foi muito grande. Uma vez contratada a obra, a Cehop também participa da sua fiscalização, com profissionais acompanhando tudo diretamente. É uma obra de grande importância para Sergipe e, como órgão fiscalizador, a Cehop está satisfeita”, afirma o diretor-presidente da Companhia, Jorge Henrique César Souza.

A expectativa é que o Hospital do Câncer de Sergipe proporcione aos pacientes uma estrutura eficiente, com equipamentos de ponta e o mais moderno que há no tratamento contra a doença. “Para nós, é uma satisfação apresentar uma obra tão grandiosa, que mudará a realidade da atenção oncológica no estado de Sergipe. Trata-se de um prédio construído da forma mais atualizada, obedecendo a todas as normativas mais atuais em construção hospitalar no Brasil. Um hospital completamente climatizado, com salas cirúrgicas amplas, leitos de UTI, e que mudará definitivamente a realidade do tratamento oncológico no nosso estado”, ressalta o secretário Cláudio Mitidieri.

Radioterapia

No último mês de janeiro, o Governo do Estado, por meio da parceria estratégica com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), viabilizou a aquisição do acelerador linear, equipamento para radioterapia que funcionará no Hospital do Câncer de Sergipe. O equipamento teve o investimento de mais de R$ 10 milhões.

O acelerador linear é um dos mais modernos aparelhos utilizados no tratamento de câncer, permitindo procedimentos precisos e menos invasivos, que aumentam as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes. Desta forma, o Hospital do Câncer reforça sua importância e seu papel além da infraestrutura física, simbolizando a esperança de milhares de sergipanos que enfrentam a doença.

Foto: César de Oliveira