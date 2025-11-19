ALESSANDRO VIEIRA É ESCOLHIDO RELATOR DO PROJETO DE LEI ANTIFACÇÃO NO SENADO; A INDICAÇÃO É DE DAVI ALCOLUMBRE

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) foi escolhido para relatar no Senado o Projeto de Lei Antifacção, proposta que cria um novo marco legal para o enfrentamento ao crime organizado no país. A indicação foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que destacou o perfil técnico e a trajetória de Alessandro no combate às organizações criminosas.

Delegado de polícia de carreira e atual relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro acumula experiência reconhecida nacionalmente no enfrentamento ao crime violento, às facções e ao colarinho branco. Sua nomeação é vista como um movimento estratégico para dar rigor técnico e equilíbrio político à discussão de um dos projetos mais sensíveis da agenda de segurança pública.

O PL Antifacção, aprovado recentemente na Câmara, endurece penas para líderes de facções, cria mecanismos mais rígidos de controle em estabelecimentos penais de alta periculosidade e amplia instrumentos para confisco de bens, inclusive criptoativos, associados a grupos criminosos.

Ao assumir a relatoria, Alessandro Vieira reforçou o compromisso de conduzir o debate com responsabilidade e foco na proteção da sociedade. “Essa é uma tarefa que exige seriedade, técnica e independência. Vamos trabalhar para entregar ao país uma legislação robusta, que enfrente o crime organizado com firmeza, sem abrir espaço para abusos ou retrocessos. O Brasil precisa de respostas efetivas, e o Senado tem condições de liderar esse processo”.

Segundo o senador, o objetivo é construir um relatório que una rigor na repressão, modernização dos instrumentos de investigação e proteção do Estado brasileiro diante da crescente capacidade de articulação das facções.

“Relatar essa matéria é uma extensão natural do trabalho que já desenvolvemos na CPI do Crime Organizado. Não podemos permitir que facções continuem ditando regras dentro e fora das prisões. O país precisa recuperar sua autoridade”.

A indicação também reflete a busca do Senado por um nome com credibilidade entre diferentes campos políticos. Nos últimos anos, Alessandro tem sido reconhecido por sua atuação firme e independente em temas estruturantes da segurança pública e da justiça.

“Segurança pública não é pauta da esquerda ou da direita. É uma necessidade urgente da população. Vou dialogar com todos, ouvir especialistas e construir o melhor texto possível para proteger o Brasil”.

Com a escolha, Alessandro assume um dos papéis mais relevantes do Congresso Nacional no enfrentamento às organizações criminosas, consolidando seu protagonismo na pauta de segurança pública.

Por Laisa Bomfim – foto Carlos Moura