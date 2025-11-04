É visível o forte crescimento da campanha de Fabiano Feitosa em todo o estado

O crescimento da campanha de Fabiano Feitosa tem sido impactante com diversas manifestações de apoio à sua candidatura espalhadas por todo o estado.

Advogados e advogadas de todas as áreas e professores do direito estão somando com a força 15, trazendo cada dia mais jovens advogados e advogadas. Muitos deles já conhecem a trajetória de Fabiano Feitosa que conseguiu galgar seu espaço na advocacia sem ter parentes na advocacia e padrinhos no meio jurídico.

Professores renomados no estado como dra Acácia Lins, Dr Rivaldo Salvino, Dr Maurício Gentil, Dr Anselmo Júnior, Dr Paulo Rallin, Dr Nelson Teodomiro, dra Niully Campos, dra Clara Machado, Dr Evaldo Campos, Dra Agatha Vasconcelos, Dr Rafael Almeida, Dr Flávio Carvalho, Dr Marcos Povoas, Dr Daniel Igor, Dr Renato Cruz, Dr Helder Goes, Dra Stephanny Rezende e Dra Mônica Porto são unânimes em afirmar que Fabiano Feitosa é o candidato mais preparado para assumir o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, por seu notório saber jurídico, sua escuta ativa, acolhedora e democrática. Faça como vários advogados e advogadas por todo o estado, no dia 19 de novembro vote 15.

