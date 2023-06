Forró Caju: Calcinha Preta e Solange Almeida estão na programação desta segunda

Após um fim de semana agitado de Forró Caju 2023, com milhares de pessoas lotando a praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais, esta segunda-feira, 26, promete manter o fervor do evento com a continuação da programação.

Para a noite de hoje, a Prefeitura de Aracaju traz a união entre novos e já consolidados nomes do forró no palco Luiz Gonzaga e o reforço às tradições no palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda.

Quem inicia os trabalhos da noite é a Orquestra Sanfônica de Aracaju, às 20h, que abre espaço para, em seguida, às 21h30, Isabela Serpa subir ao palco. Em seguida, às 23h, outra mulher de renome nacional dá o tom, Solange Almeida. Às 00h30, é a vez da banda sergipana Calcinha Preta e, às 2h, para concluir a quarta noite de festa, Raí Saia Rodada.

Gerson Filho e Arraiá da Clemilda

Em continuidade às atrações do palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda, a noite desta segunda-feira traz ao espaço, a partir das 17h, trio pé de serra, além de apresentação de quadrilha junina e mais artistas sergipanos para embalar os forrozeiros de plantão.