Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, vem a Sergipe dia 20 de março, filiar o prefeito de Socorro, Samuel Carvalho, ao MDB

Por Diógenes Brayner

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, vira a Sergipe dia 20 de março e participa da transferência do prefeito de Socorro, Samuel Carvalho, atualmente Cidadania, para a sigla presidida no Estado pelo senador Alessandro Vieira.

A informação é de membro da alta cúpula do MDB em Sergipe, que está disputando mandato importante em novembro de 2026. A mesma fonte diz que o MDB está se fortalecendo no Estado, para eleger deputados federais e estaduais e se tornar uma legenda de “grosso calibre” na disputa para o Governo do Estado.

Apesar do Cidadania, em reunião realizada na terça-feira, decidiu pela unidade interna e que vai se fortalecer com a filiação de novos membros e mantendo a presença em sua posição de oposição do Governo. O prefeito Manuel Carvalho continua no Cidadania at´o dia 20 de março, mas ainda está atrelado à sua sigla, até dia 20, quando se filia ao MDB.

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, confirma que continuará no Cidadania e desmente boatos de uma possível filiação ao Partido Liberal, embora continue com bom entendimento com o partido