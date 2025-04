Zezinho Sobral participa de reunião com empresários ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin

O governador em exercício, Zezinho Sobral, participou neste sábado (12), de reunião promovida pelo Fórum Empresarial de Sergipe, realizada no Hotel Vidam, em Aracaju.

O evento contou também com a participação do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alkimin.

A reunião teve como objetivo promover o diálogo entre lideranças políticas e empresariais sergipanas, discutindo estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado e fortalecer o ambiente de negócios.

Em sua fala, Zezinho Sobral destacou a importância da parceria entre o poder público e o setor produtivo para fomentar investimentos e diversificar a economia sergipana. Ele classificou como fundamental o diálogo e a escuta de demandas do empresariado para construção de políticas públicas.

“Durante a agenda do dia de hoje, tivemos a oportunidade de dialogar com empresários e com o vice-presidente Alkimin sobre o potencial de crescimento, de desenvolvimento do estado. E também pudemos debater ações de empreendedorismo, numa visão ampla de Brasil, das oportunidades e das dificuldades, tudo aquilo que a gente precisa estar preparado para o crescimento econômico de Sergipe. Parabenizo o Fórum Empresarial pela iniciativa de reunir atores estratégicos para pensar o futuro do estado”, ressaltou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizou o papel dos estados no crescimento nacional e apresentou perspectivas para o fortalecimento da indústria e do comércio, durante sabatina com os empresários. “Gostei muito das perguntas, das sugestões, das ponderações. Conversamos sobre a BR-101 e a BR-235, além do canal de Xingó. Conversamos sobre o agro, exportação, indústria verde, toda a parte de competitividade, inovação”, destacou o vice-presidente.

Na reunião, Alckmin citou ainda o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) como uma fronteira promissora para o desenvolvimento energético do Brasil. Segundo ele, o Seap consolida Sergipe em posição de destaque no cenário da exploração de petróleo e gás. “Muito importante é a Petrobras voltar a investir. Nós temos um potencial muito grande aqui em águas profundas, petróleo e gás natural. Podemos ter 15 a 20 milhões de metros cúbicos a mais de gás natural, para Sergipe, para as empresas, para as indústrias e para o Nordeste” disse.

O presidente do Fórum Empresarial Sergipano, Sandro Moura, frisou a relevância do setor produtivo sergipano no cenário nacional e o fortalecimento do diálogo institucional entre o empresariado sergipano, Governo do Estado e o governo federal. “A presença aqui do vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado do governador em exercício, Zezinho Sobral, neste encontro, é a prova do fortalecimento das entidades empresariais junto com o Fórum Empresarial, é a prova da valorização do setor produtivo, dos empresários de Sergipe”, afirmou.

Com informações e foto da ASN