​​ Prefeitura de Simão Dias paga os 20% restantes do 13º dos servidores

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, informa o pagamento nesta sexta-feira, 10 de dezembro, dos 20% restantes do 13º salário dos servidores municipais.

É bom frisar que os servidores recebem 80% do 13º salário no mês do seu aniversário.

Em Simão Dias, a gestão Nossa Força, Nossa Gente cumpre o compromisso com seus colaboradores e paga todos servidores efetivos, comissionados e contratados dentro do mês trabalhado. Além disso, a prefeitura já realizou o pagamento do 1/6 (sexto ferial), o Piso Salarial e o retroativo do piso dos professores da Rede Municipal.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias