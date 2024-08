100 mil sergipanos ainda não trocaram a nova antena parabólica digital

Fase atual reforça a troca realizada pela Siga Antenado em 14 municípios sergipanos, entre eles Simões Dias, Gararu e Cumbem

Mais de 123 mil sergipanos já fizeram a substituição da antena parabólica antiga pela nova parabólica digital, de 2022 até agora, por meio da Siga Antenado. Na nova fase de atuação, quatorze cidades seguem com agendamento reforçado para a instalação do kit, com previsão de beneficiar mais 14 mil sergipanos. Entre os municípios que contamcom o serviço estão Simões Dias, Gararu e Cumbe.

Em Aracaju, a instalação do kit da Siga Antenado já foi aderida por Maria Silene Araujo e sua família, ela partilha que a antena funciona bem com a qualidade de imagem e som. “Assisto, principalmente, ao programa da Igreja e jornais.Todos os canais têm som e imagem perfeitos”, comenta.

Com mais de 80 canais disponíveis, Josefa Pinheiro destaca que a chegada do kit em seu lar permitiu que ela sintonizasse principalmente programas religiosos. “Sempre estou assistindo à TV Evangelizar.”, conta. A Siga Antenado é uma entidade criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para apoiar a população na migração do sinal da banda C para a banda KU. Os pré-requisitos para receber a sua parabólica digital gratuitamente é ser beneficiário de algum programa social do governo federal, por meio do CadÚnico, e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando.

A substituição é necessária porque, em breve, o sinal da parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição ficará sem assistir à TV.

Para saber se tem direito ao benefício e agendar a instalação, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br. No lado direito e no alto da tela, clique no botão “Programa de Distribuição de Kit” e informe o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Se o agendamento já tiver começado em sua cidade e seu nome estiver na lista, é só preencher um questionário para que equipe da Siga Antenado verifique se está apto a fazer receber o benefício. Outra opção é ligar para o ligar para 0800 729 2404, número que também funciona como WhatsApp.

Foto assessoria

Por Juliana Rodrigues