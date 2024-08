10X Mais Experience: Prepare-se para turbinar sua carreira e seus negócios em Aracaju

Que tal um dia inteiro dedicado a impulsionar seus resultados, conectar-se com os maiores nomes do mercado e ainda concorrer a uma Scooter 0km? Parece bom demais para ser verdade? Então prepare-se para conhecer o 10X Mais Experience, o evento que vai transformar sua visão sobre empreendedorismo, liderança e alta performance!

No dia 24 de agosto de 2024, o Real Classic Hotel, em Aracaju, será palco de uma imersão completa no universo do sucesso, com palestras inspiradoras, painéis com cases de sucesso reais e a energia contagiante de quem faz acontecer!

Imagine só, ter a oportunidade de:

Desvendar os segredos para construir um negócio milionário com as dicas de Rafael Bispo, da Bispo Construtora.

Criar uma marca irresistível e conquistar o reconhecimento que você merece com as estratégias de branding de Maria Monezzi.

Dominar as melhores técnicas de vendas e alavancar seus lucros com os insights de Enzo Machado, do Grupo Cardozo.

Aprender a usar a inteligência emocional a seu favor para turbinar suas finanças com as dicas de Fernanda Oliveira, da Exytus Contabilidade.

Desvendar o poder da inteligência artificial para impulsionar seus negócios com Leonardo Lima, da Zenco Consultoria.

Conhecer as ferramentas certas para garantir o crescimento sustentável da sua empresa com João Henrique Loredo, da Jetsales Brasil.

E ainda descobrir como transformar seus clientes em fãs fiéis com a palestra “A Experiência do Cliente: Como Encantar e Fidelizar usando o Modelo Disney”, ministrada por Marcelo Vieira, da Inspirando Talentos.

Mas não para por aí!

Além de toda essa carga de conhecimento, o evento será uma oportunidade única para ampliar sua rede de contatos durante o almoço e coffee breaks, trocando experiências e criando conexões valiosas com outros empreendedores, profissionais liberais e líderes do mercado.

E para fechar com chave de ouro, o 10X Mais Experience terá uma noite especial com a entrega do Prêmio Profissionais do Ano 2024, homenageando os destaques do ano em diversas áreas de atuação.

E como se não bastasse… um presente que vai acelerar sua trajetória! Entre os participantes que adquirirem o ingresso para o evento inteiro (das 8h30 às 21h30), será sorteada uma Scooter 0km, um incentivo à mobilidade sustentável e à busca por uma vida mais equilibrada!

Pronto para dar um salto na sua jornada?

Garanta já seu ingresso!

Data: 24 de agosto de 2024

Local: Real Classic Hotel – Santos Dumont, S/N – Coroa do Meio, Aracaju – SE, 49036-090

Horário: 8h30 às 21h30

Inscrições e informações: https://10xmais.net.br/aracaju

Corra, as vagas são limitadas!

Foto assessoria

Por Antonio Carlos Garcia