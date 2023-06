11ª Conferência Municipal de Assistência Social é realizada em Telha

Nesta terça-feira, 6, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Telha promoveu a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos”. O evento ocorreu na Escola Prefeito José Francisco Dias e reuniu servidores, autoridades e a população em geral.

A conferência teve como objetivo discutir e propor melhorias para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Município de Telha. Com a participação ativa da comunidade, a conferência proporcionou um espaço de diálogo e reflexão sobre os desafios e oportunidades enfrentados no campo da assistência social, e tudo isso foi explanado pela palestrante convidada, Edvânia Silva de Menezes.

Durante a Conferência, foram abordados cinco eixos temáticos de extrema importância para o desenvolvimento e fortalecimento do SUAS: financiamento; controle social; articulação entre os segmentos; serviços, programas e projetos; e benefícios e transferência de renda. Logo após os debates em grupos, os participantes puderam apresentar suas propostas de acordo com cada eixo.

A fala da secretária de Assistência Social, Juliana Ramos, destacou a relevância do evento para a construção de políticas públicas efetivas. Ela ressaltou a importância da participação da sociedade na definição das diretrizes e ações da Assistência Social, visando atender de forma mais eficiente às demandas da população.

“A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social representa um marco para a nossa cidade, pois é um espaço democrático onde podemos ouvir e debater as necessidades da nossa comunidade. Juntos, poderemos traçar estratégias e aprimorar o SUAS, fortalecendo-o como um instrumento essencial na promoção da cidadania e no combate às desigualdades sociais”, afirmou o prefeito Flávio Dias.

A participação ativa dos servidores, autoridades e população demonstrou o compromisso e a preocupação de todos com a Assistência Social em Telha. Ao final da Conferência, foram elaboradas propostas e recomendações que serão levadas em consideração na formulação de políticas públicas na área. Além disso, foram entregues certificados de participação com carga horária de seis horas.

Texto e foto: Ascom/PMT