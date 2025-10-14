11ª corrida Outubro Rosa da AMO acontecerá no próximo sábado, em Aracaju

A Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) está com as últimas inscrições disponíveis para a 11ª Corrida Outubro Rosa de Sergipe, que traz como slogan “Corra com o coração, inspire a superação”. A corrida acontecerá neste sábado, 18 de outubro, às 15h, na Orla da Atalaia, nas modalidades infantil e adulto.

O objetivo primordial do evento é conscientizar a sociedade, sem nenhum interesse comercial ou lucrativo, sobre a epidemia global que é o câncer de mama, que vem vitimando dezenas de milhares de mulheres todos os anos. Além disso, a corrida chega para incentivar a prática regular de atividade física, que promove a saúde e auxilia na prevenção e controle do câncer.

A corrida contará com três percursos principais na modalidade adulto (2.5 km, 5 km e 10 km), além da modalidade infantil, com um percurso especial. O evento contará também com atividades recreativas e de confraternização, que prometem animar todos os participantes.

COMO SE INSCREVER

Para participar, os interessados podem se inscrever virtualmente, enquanto houver inscrições disponíveis, pelo site Central da Corrida (centraldacorrida.com.br/evento/outubrorosa). Outra opção é a inscrição presencial na sede da Associação (Rua Permínio de Souza, 270, bairro Cirurgia, Aracaju, de segunda a sexta-feira em horário comercial) ou na Conceito Soluções Esportivas.

No momento da inscrição, é preciso preencher uma ficha com dados pessoais, concordar com o termo de responsabilidade e efetuar o pagamento da taxa:

Kit Básico: R$ 99,99 (Acompanha sacola, viseira, número de peito/chip. Pós-prova: kit lanche e medalha – não contempla a camisa personalizada dryfit);

Kit Completo: R$ 129,00 (Acompanha camisa, sacola, viseira, número de peito/chip. Pós-prova: kit lanche e medalha);

Corrida Kids – Kit Completo: R$ 99,00 (valor único);

Solidária – Idosos e PcDs – Kit Completo: R$ 99,00 (Observação: Vagas limitadas com desconto solidário para Idoso e PcDs, esgotando, paga o valor de Atletas Adultos;

Foto Arquivo Institucional

Por Felipe Tavares – Assessoria de Comunicação