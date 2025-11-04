1ª Bienal do Livro de Nossa Senhora do Socorro será realizada no Shopping Prêmio

A literatura vai invadir Socorro. De 6 a 8 de novembro, o Shopping Prêmio receberá a 1ª Bienal do Livro de Nossa Senhora do Socorro, um encontro cultural inédito que promete transformar ideias em conhecimento e aproximar autores, leitores e editoras. Com entrada gratuita, o evento acontecerá das 10h às 20h, com uma programação diversa e acessível para todas as idades.

Com o tema “Identidade e Pertencimento: o sentir de um povo”, a Bienal convida o público a refletir sobre a valorização da cultura local, da diversidade e do sentimento de pertencimento ao território sergipano. Durante três dias, o espaço será palco de lançamentos de livros, sessões de autógrafos, rodas de conversa, contação de histórias, oficinas, apresentações teatrais, musicais e de dança, além de atividades culturais voltadas para crianças, jovens e adultos.

Os visitantes poderão adquirir livros a partir de R$ 5,00, o que incentiva o acesso à leitura. Além disso, quem adquirir livros durante o evento concorrerá a um Kindle, que será sorteado pela organização.

A Bienal do Livro de Socorro é uma realização do Literarte.SE-Movimento Literário e Cultural de Sergipe, com apoio da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e do Shopping Prêmio.

De acordo com a organização, realizar a Bienal dentro de um shopping é uma forma de democratizar ainda mais o acesso à leitura.

“É um grande estímulo à leitura porque oferece um espaço acessível, acolhedor e de grande circulação, que aproxima o público da literatura de forma natural, inclusive aqueles que não têm o hábito de participar de eventos literários. A parceria transforma o shopping em um ambiente de cultura e conhecimento, onde famílias inteiras podem viver a experiência da leitura, descobrir autores e participar das atividades da Bienal”, afirma Lane Feitosa, coordenadora da Bienal.

Mais do que um evento literário, a 1ª Bienal do Livro de Socorro chega para fortalecer o cenário cultural do município e inspirar novas gerações de leitores e escritores sergipanos.

Por Juliane Balbino