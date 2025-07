1ª EDIÇÃO DO SERGIPE PARTICIPATIVO É REALIZADA EM TOBIAS BARRETO COM ESCUTA ATIVA DE NECESSIDADES DA REGIÃO

O município de Tobias Barreto, localizado no centro sul sergipano, foi o primeiro a receber o programa Sergipe Participativo nesta quarta-feira, 23, no Centro de Excelência Maria Rosa de Oliveira. O evento, que engloba as oficinas dos Planos de Desenvolvimento Regional (PDR) e as audiências públicas do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026, reuniu representantes não só do município-polo, mas também dos demais contemplados nesta edição, como Itabaianinha, Poço Verde e Tomar do Geru.

“Estamos começando aqui, por Tobias Barreto, nesse giro que o Governo do Estado vai fazer em nove regiões. O Sergipe Participativo vai percorrer cada região do Estado para discutir o plano de desenvolvimento regional, ouvindo lideranças, autoridades, comerciantes e empresários, para discutir quais são as potencialidades e como podemos acelerar o processo de crescimento, o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda em cada região do nosso Sergipe. Também trazemos a discussão da nossa Lei de Orçamento Anual que é um momento bastante importante porque a população, ao ser ouvida, participa ativamente na discussão do nosso orçamento”, explicou o secretário da Seplan, Julio Filgueira.

O programa de escutas populares ocorrerá em nove municípios sergipanos com objetivo de coletar informações, sugestões e ouvir os moradores das regiões a respeito de temas relacionados ao planejamento e ao orçamento.

Importância

Durante as oficinas do PDR, que dividiram o público em três grupos, os participantes puderam debater sobre as características da região, suas particularidades, informações econômicas, sociais e demais informações que possam contribuir para a construção de um plano focado no desenvolvimento dos municípios.

Representante da Prefeitura Municipal de Poço Verde, Erivalda Farias ressaltou a importância do Sergipe Participativo na região centro sul. “Apontamos três propostas para o nosso município, com base no que foi indicado na oficina e do que temos lá, então destacamos a melhoria de infraestrutura, especialmente as rodovias, a melhoria e trazer um pouco mais do esporte como incentivo à retirada dos jovens da vulnerabilidade, além, é claro, do fortalecimento de educação e saúde”, complementou.

Ainda neste primeiro momento, a Seplan apresentou ao público o projeto de planejamento de longo prazo do Governo de Sergipe, o Sergipe 2050, coordenado pela secretaria e pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE).

“É com muita alegria hoje que estamos iniciando o Sergipe Participativo, um momento de escuta, de acolhimento, de ouvir a população para poder entender as necessidades e as realidades de cada município e cada território. É uma iniciativa coordenada pela Seplan, mas a população é a verdadeira protagonista. Vamos percorrer os oito territórios, a Grande Aracaju,e juntos vamos ouvir você para participar dos planos de desenvolvimento regional de Sergipe”, destacou a subsecretária de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana, Danilla Andrade.

Cronograma

O Sergipe Participativo segue nesta quinta-feira, 24, tendo como pólo o município de Estância. Na semana seguinte, recebem o evento os municípios de Propriá, no dia 28; Itabaiana, no dia 29; Nossa Senhora da Glória, no dia 30; e em Poço Redondo, no dia 31. Já em agosto, as oficinas e audiências continuam em Lagarto no dia 4, Capela no dia 5, e em Aracaju no dia 6.

Ainda em agosto, no dia 14, acontecerá também a audiência temática virtual com objetivo de receber propostas da população sobre temas como primeira infância, mulheres, direitos humanos, juventude, meio ambiente e sustentabilidade e proteção animal. As sugestões e contribuições populares podem ser feitas de forma presencial e online, por meio do preenchimento do formulário do PLOA 2026.

PDR e PLOA

A participação popular ocorre em dois momentos: pela tarde, das 14h às 17h, são realizadas as Oficinas dos PDR’s, que têm como objetivo ouvir a população para construir um plano alinhado às necessidades e potencialidades locais. Por meio de apresentações, dinâmicas em grupo e escutas com lideranças, moradores, empresários e movimentos populares, serão levantadas demandas, desafios e propostas de ação.

O Governo de Sergipe, por meio da Seplan e em parceria com a FESPSP, está elaborando os novos Planos de Desenvolvimento Regional. O trabalho busca atualizar os territórios de planejamento criados em 2007. A iniciativa considera mudanças sociais, políticas e territoriais e também inclui diagnóstico econômico, avaliação de projetos e fortalecimento do planejamento regional.

Já às 18h, acontecem as audiências públicas para construção coletiva do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026. O objetivo é ouvir a população das regiões sobre como o estado deverá alocar investimentos em áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outras, estabelecendo metas fiscais e limites de gastos, e contribuindo para o controle e a responsabilidade na gestão de recursos. A construção do PLOA é feita pela Seplan, que desde a sua recriação, em 2024, assumiu entre suas atribuições o Orçamento Público.

Foto: Ascom/Seplan