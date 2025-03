1ª ExpoLourdes: Fomento à Agricultura e Cultura em Nossa Senhora de Lourdes

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, por meio das secretarias de Cultura e de Agricultura, realizará nos próximos dias a 1ª ExpoLourdes, um evento inédito voltado para a valorização do setor agropecuário e cultural do município.

A programação, que acontece entre os dias 19 e 21 de março, contará com ordenhas, palestras técnicas e uma programação musical especial, além da realização do tradicional Torneio Leiteiro, que promete atrair visitantes e produtores de vários estados do nordeste.

De acordo com o prefeito Dr. Saulo, a intenção é tornar o evento parte do calendário anual dos produtores e cuidadores de todo o Nordeste. “Assim que decidimos organizar esse evento, já pensei sob a perspectiva de o transformarmos em algo de capilaridade nacional e tenho certeza que atingiremos esse objetivo, dada toda a organização e expectativa do público da pecuária e do agronegócio”, destacou.

O evento inicia na próxima quinta-feira, 19, já com a chegada de animais e início das ordenhas, sendo concluída no sábado, com a realização de shows dos artistas Marcos Vinícius Aboiador, Walfredo, Mimika Mendes, Heitor O boyzinho e Zé Luis.

Confira a programação Oficial:

Quinta-feira, 19 de Setembro

Até as 12h – Chegada dos animais

18h – Início das ordenhas (Cabras, Novilhas e Vacas em sequência)

Sexta-feira, 20 de Setembro

Início das Ordenhas

6h – Início das ordenhas (Cabras, Novilhas e Vacas em sequência)

Circuito de Palestras

10h às 11h – “Gestão de Propriedade Leiteira” – SENAR

11h às 12h – “Tuberculose e Brucelose” – Secretaria Municipal de Saúde

Finalização das Ordenhas do Dia

18h – Início das ordenhas (Cabras, Novilhas e Vacas em sequência)

Sábado, 21 de Setembro

Início das Ordenhas

6h – Início das ordenhas (Cabras, Novilhas e Vacas em sequência)

Circuito de Palestras

10h às 11h – “Fert Vet”

Finalização Geral das Ordenhas

18h – Início das ordenhas (Cabras, Novilhas e Vacas em sequência)

21h – Término da última ordenha

22h – Entrega das premiações

Programação Musical

22h – Apresentações de Marcos Vinícius Aboiador, Walfredo, Mimika, Heitor e Zé Luis

