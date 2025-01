PRIMEIRO EVENTO DA GESTÃO DE JÚLIO DE MARCOS SANTANA É SUCESSO DE PÚBLICO E REÚNE AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS

Na última sexta-feira (03), a Praça São Francisco, em São Cristóvão, foi palco da retomada do Projeto Cidade Seresta. O evento retornou após 21 anos, e foi o primeiro da gestão de Júlio de Marcos Santana, atraindo milhares de pessoas e contando com a presença de lideranças políticas e empresários.

Entre os destaques estavam os deputados estaduais Paulo Júnior e Luizão Dona Trampi, além do presidente da Fecomércio, Marcos Andrade. Além deles, a deputada federal Yandra Moura esteve na cidade e conversou com Júlio sobre o projeto. A forte presença de autoridades, incluindo vereadores municipais, reforçou o impacto do evento, que mantém São Cristóvão como referência em cultura e turismo.

Para o prefeito, a Cidade Seresta marca o início de uma gestão que buscará fortalecer a cultura e o desenvolvimento econômico de São Cristóvão. “A Cidade Seresta não é apenas um resgate cultural, mas uma oportunidade de crescimento para nossa cidade. Este é um marco inicial da nossa gestão, onde cultura, economia e lazer caminham juntos para o bem-estar da população e o fortalecimento do nosso município.”

Com apresentações de artistas locais e nacionais, como Banda Natura, Leonne, O Nobre e Zezo Potiguar, o evento encantou o público e gerou oportunidades de renda para empreendedores locais, priorizados na comercialização de alimentos e bebidas. Além de movimentar o comércio, o evento impulsionou o turismo local, resultando em 100% de ocupação nos locais de hospedagem da cidade.

A organização do evento, liderada pela Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur), garantiu estrutura de segurança, apoio médico e programação de qualidade, obtendo a aprovação do público que lotou a histórica praça da Cidade Mãe de Sergipe.

