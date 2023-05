23 CIDADES ESTÃO LONGE DE ATINGIR A META DE VACINAÇÃO

Faltando quatro dias para o término da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, apenas cinco municípios sergipanos ultrapassaram a meta estipulada pelo Ministério da Saúde (MS), imunizando mais de 80% da população pertencente ao grupo prioritário: as cidades de Telha (93,08%), Malhada dos Bois (84,27%), Ilha das Flores (81,39%), Santa Rosa de Lima (80,97%) e Indiaroba (80,42).

Um percentual ainda baixo, principalmente se for levado em conta o total de 364 mil sergipanos que precisam ser vacinados, como comenta a gerente do Núcleo de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sândala Teles. “É necessário que as prefeituras intensifiquem as ações, realizando a busca ativa e disponibilizando a vacina em povoados e locais de difícil acesso”, alerta.

Outras 47 cidades estão no intervalo entre 60 e 79% de cobertura. No topo da lista estão Cumbe (79,86%), General Maynard (79,32%), Simão Dias (78,90%), Pirambu (78,48%), Siriri (76,66%) e Rosário do Catete (75,59%). Já no sentido inverso, que pedem um pouco mais de atenção, estão os municípios de Divina Pastora (63,38%), Riachuelo (63,23%), Umbaúba (63,05%), Japoatã (61,87%), Tomar do Geru (61,44%) e Lagarto (61,26%).

O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) mostra que 23 cidades sergipanas estão em estado de alerta, pois ainda apresentam cobertura inferior a 60%. Os casos mais preocupantes são os municípios de São Francisco (27,98%), Monte Alegre (28,66%), Nossa Senhora das Dores (38,98%), Gararu (44,64%), Amparo do São Francisco (45,76%) e Carira (46,29%). Aracaju também está nesta lista, com apenas 50,68% de cobertura até agora.

De acordo com Sândala Teles, os técnicos da SES estão à disposição para qualquer dificuldade que a prefeitura apresente. “Já informamos isso e estamos cobrando que a imunização seja realizada, de fato. Temos até o dia 20 de maio para atingir a meta do Ministério e isso só será possível com um esforço conjunto, tanto das administrações municipais quanto da própria população”, orienta.

Até agora, foram aplicadas 239.696 doses da vacina, o que equivale a 58,63% de cobertura no estado. Estão sendo vacinadas crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, idosos, puérperas (mulher no período de 45 dias após o parto), índios, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades (doenças crônicas respiratórias, renais, cardíacas, hepáticas, diabéticos e transplantados).

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza deste ano é destinada, também, aos jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas sócio educativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Sergipe recebeu 500 mil doses da vacina, disponíveis nas 350 unidades básicas de saúde, nos 75 municípios do estado.

Casos confirmados

O Laboratório Central de Sergipe (Lacen) confirmou 11 casos da gripe H1N1 no estado, sem nenhum registro de óbito. Nove pacientes são moradores da capital, um da cidade de São Cristóvão e outro de Nossa Senhora do Socorro. O Lacen observou, ainda, que a maioria dos casos foi registrado em crianças e idosos, todos monitorados pela Vigilância Epidemiológica. Até o mês de abril, 122 amostras foram cadastradas para o exame de vírus respiratório.

