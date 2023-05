2ª campanha do agasalho: Uma simples atitude pode mudar a vida de uma pessoa

O blog Espaço Militar, através do advogado Márlio Damasceno, contando com o apoio da ASPRA/SE, está organizando a 2ª CAMPANHA DO AGASALHO, que consiste na doação de agasalhos, casacos, roupas diversas, cobertores, edredons, lenções e roupas de cama, além de roupas infantis, novas e usadas, que serão distribuídas com pessoas carentes e necessitadas neste momento de tempo frio e de inverno que está começando. Quem desejar colaborar poderá efetuar a entrega da sua doação na sede da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), situada na Rua Professor José Augusto Seabra Santos, s/n, Conjunto Orlando Dantas, no Bairro São Conrado, em Aracaju/SE, telefone e zap (79) 99997-9222, falar com a Sra. Jaqueline, e quem não tiver condições de levar, é só manter contato com o organizador da campanha Márlio Damasceno, através do telefone e zap (79) 99988-0770, que iremos pegar as suas doações. A entrega das doações será devidamente registada em fotos e postadas para que os doadores confiram. Que Deus possa abençoar a todos que puderem colaborar com doações e os que não puderem, que possam compartilhar a postagem.

O sentido da vida é ajudar o próximo. Ajude o seu próximo, independente de quem seja, um dia quem pode precisar da ajuda dele é você.

Matéria do blog Espaço Militar