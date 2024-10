2º ENCONTRO SERGIPANO DE CARCINICULTORES ACONTECE EM ARACAJU COM PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA INOVAÇÃO

No próximo dia 22 de outubro, o Sistema Faese/Senar Sergipe, em parceria com o Sebrae Sergipe, realizará o 2º Encontro Sergipano de Carcinicultores, um evento dedicado ao desenvolvimento da carcinicultura no estado.

A programação acontece no Auditório do Sebrae/SE, na Av. Tancredo Neves, 5500, em Aracaju, a partir das 8h30. O evento é aberto a carcinicultores, empresas do setor, instituições e demais interessados na cadeia produtiva de camarão em Sergipe.

Com foco em temas que vão desde ações governamentais e regulamentações ambientais até inovação e comercialização, o encontro promete ser um importante momento de troca de experiências e capacitação para todos os envolvidos no setor.

A coordenadora da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar Sergipe, Taynã Matos, reforça o papel do Senar Sergipe na formação contínua dos produtores, especialmente com a implementação de novas tecnologias e práticas de manejo que são constantemente atualizadas no campo. “Queremos que os produtores se sintam preparados para inovar e alcançar novos mercados, sempre com foco na qualidade e na competitividade”, ressalta.

Luís Nakanishi, gestor da cadeia da carcinicultura no Sebrae Sergipe, reforça que essa parceria entre Sebrae e Senar tem sido estratégica para impulsionar o setor em Sergipe. “A troca de experiências com outros estados, somada às capacitações que oferecemos, permite que nossos carcinicultores se atualizem e ampliem sua visão de mercado, buscando soluções para os desafios locais e identificando oportunidades de crescimento”, conclui Nakanishi.

Como participar

Os interessados podem se inscrever gratuitamente no 2º Encontro Sergipano de Carcinicultores através do link: Inscrição. As vagas são limitadas.

Programação

9h15 – Painel de Ações Governamentais

Censo da Carcinicultura e formas de acesso a projetos estruturantes (SEAGRI – Arlindo J. Nery Neto)

Ações de fomento à carcinicultura em Sergipe (MPA – José Everton S. Santos)

Fomento para o desenvolvimento da carcinicultura (Sec. de Agricultura de Arapiraca/AL – Iomar Santos Pereira)

Discussão

10h15 – Painel de Cooperativismo

Cooperativismo para os carcinicultores (Instrutora SENAR – Maria Oliva)

Estudo de Caso: Compras Coletivas (Grupo de produtores do Povoado Preguiça/Indiaroba – Maria José G. dos Santos)

Camarão na merenda escolar (COOPERAFIR – Marcos Paulo P. dos Santos)

Discussão

11h15 – Painel de Regularização da Carcinicultura

Regularização ambiental de áreas consolidadas (Advogada e Mestre em Meio Ambiente – Robéria Silva)

Discussão

11h45 às 12h – Pitch das empresas/Sorteio de brindes

12h às 13h – Almoço

13h – Painel de Inovação

Sistema intensivo com alimentação automatizada (Camal – Jury W. de Amorim Melo)

Viabilidade econômica de cultivos de baixo custo (AL2 Agroambiental – Ricardo Ferreira)

Contribuição dos minerais para um sistema produtivo mais estável (Técnicos de campo da ATeG SENAR – Cris Bery e Jeffé Vieira)

Discussão

14h – Painel de Mercado e Comercialização

Estudo de Caso: Venda direta do camarão (Produtor Gilberto Rodrigues dos Santos)

Desafios e benefícios na venda do camarão processado (Alcan – Williams L. de Alcântara)

Ações de mercado – Festival do Camarão (SEBRAE/AL – Arestedes Bezerra)

Discussão

