2º PASSEIO CICLÍSTICO CIDADE MÃE ACONTECE NO PRÓXIMO DOMINGO EM SÃO CRISTÓVÃO; INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS

A 2ª edição do Passeio Ciclístico Cidade Mãe será realizada no próximo domingo, dia 24 de novembro, a partir das 7h. O evento, promovido pela Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), está com inscrições abertas e gratuitas. Os interessados podem se inscrever pelo site www.saocristovao.se.gov.br.

Com o tema “Paz no Trânsito Começa por Você”, o passeio tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis e promover o uso de veículos não motorizados, que não impactam negativamente o meio ambiente. Durante o evento, os participantes também receberão materiais educativos sobre segurança no trânsito, reforçando a importância de comportamentos responsáveis.

A concentração será no Cristo Redentor, em São Cristóvão, de onde os ciclistas seguirão em direção ao Parque Natural Aloísio Fontes (Bica dos Pintos), percorrendo as ruas do Centro Histórico da cidade. Até o momento, aproximadamente 300 pessoas já se inscreveram para o passeio.

Após a chegada no Parque Aloísio Fontes, será realizado um sorteio de bicicletas, aparelho celular, prêmios em dinheiro via PIX e diversos brindes. A distribuição será feita de acordo com a numeração das inscrições, que estarão registradas nas pulseiras entregues aos participantes antes do evento. Além disso, os primeiros ciclistas a chegar receberão kits exclusivos do Sest Senat, com garrafinhas e bonés.

Doação de alimentos

Durante o evento, será realizada uma arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan). Esses alimentos serão entregues às famílias em situação de insegurança alimentar no município, reforçando a ação solidária do evento.

