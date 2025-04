30ª edição da Corrida Rústica de Lagarto bate recorde de participantes

Evento bate recorde de participantes com 3 mil inscritos, quase o dobro do número registrado no ano anterior, que contou com 1.600 atletas

A tradicional Corrida Rústica transformou as ruas de Lagarto em um verdadeiro palco de celebração e esporte. Mais de três mil atletas participaram da 30ª edição da prova neste sábado, 26, encerrando com grande estilo as comemorações pelo aniversário do município. O evento bateu recorde de participação, superando os 1.600 inscritos registrados no ano passado. A disputa aconteceu em quatro percursos distintos: 800m, 3km, 6km e 10km. O prefeito Sérgio Reis, que correu o trajeto de 6km, compartilhou a alegria de participar, ao lado da população, de mais um momento histórico para a cidade.

“Encerramos hoje as comemorações pelos 145 anos de Lagarto com essa linda festa que foi a 30ª Corrida Rústica. Como prefeito, foi uma alegria estar lado a lado da população, participando deste evento que já se tornou uma tradição para a nossa cidade. Organizamos a competição para receber os atletas da melhor forma e o resultado não poderia ser outro. Foi um verdadeiro sucesso e quem ganhou o presente foi a população. Agora, já iniciaremos a organização da próxima edição para que a corrida se consolide e cresça cada vez mais”, destacou o gestor reforçando o incentivo da administração municipal à prática esportiva e à promoção da qualidade de vida.

Recorde de participantes

A Corrida Rústica de Lagarto se destacou não apenas pela grandiosidade, mas também pela impressionante mobilização. Em apenas 12 minutos, todas as 3 mil vagas disponibilizadas foram preenchidas, batendo o recorde de participantes no evento esportivo. Inicialmente planejado para 2 mil atletas, o número de vagas foi ampliado devido à alta demanda, evidenciando a força e a paixão da população pelo esporte.

Organizado pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), o evento foi gratuito e aberto a todas as idades. De acordo com o secretário da pasta, Rafael Monteiro, além de atletas lagartenses, a corrida também contou com a participação de corredores de diversas cidades sergipanas, contribuindo para o sucesso da edição.

“Tivemos uma adesão muito positiva, superando todas as expectativas. Ver a população tão engajada, com atletas de todas as idades participando, é motivo de muito orgulho. Agradeço a todos os inscritos, aos apoiadores e à equipe que trabalhou incansavelmente na organização do evento”, celebrou o secretário.

As largadas se iniciaram às 17h20, de diferentes pontos da cidade, conforme categoria escolhida. Todos os percursos tiveram como chegada a tradicional praça Filomeno Hora, local em que familiares, amigos e torcedores se reuniram para receber e aplaudir os atletas. Cada participante que completou seu trajeto recebeu uma medalha de participação, simbolizando a conquista e o esforço.

Superação

A estudante Gisele Santana Costa Villanova, 23 anos, participou pela primeira vez da Corrida Rústica e chegou ao ponto da largada cheia de expectativas. Ao final do percurso de 6 km, ela não escondeu a sua satisfação por concluir a prova.”Foi uma experiência maravilhosa. A organização da corrida está de parabéns, tudo foi muito bem preparado. Como era a minha primeira corrida oficial, vim determinada a fazer o meu melhor, respeitando meu corpo, mas buscando me superar. Consegui completar o trajeto, dei o meu máximo e, acima de tudo, me diverti muito. Estou muito feliz e motivada a continuar evoluindo”, comemorou.

O professor Eduardo Souza Silva, 25 anos, já é veterano no evento esportivo. Participando pela terceira vez da corrida, ele contou que foi justamente através da competição que encontrou uma nova paixão pelos esportes de resistência. Após concluir os 6km da prova, Eduardo enfatizou o impacto positivo da prática esportiva em sua vida.

“Comecei a correr há três anos, justamente pela Corrida Rústica e, desde então, a prática esportiva virou um hábito para mim. Treino, pelo menos, uma vez por semana, sempre buscando melhorar. Meu principal estímulo foi a saúde, já que sei o quanto a atividade física é importante para o nosso bem-estar. Hoje, completei mais uma prova com muita satisfação e só tenho a agradecer pela organização impecável. A cada ano, o evento cresce e motiva ainda mais gente a se cuidar e a superar seus próprios limites”, afirmou.

Da assessoria – Foto: Denisson Rosendo