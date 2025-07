3ª edição do Citros Show reunirá a cadeia da citricultura em Aracaju

Encontro acontece nos dias 13 e 14 de agosto, com programação gratuita e focada no fortalecimento da citricultura brasileira

Nos dias 13 e 14 de agosto, Aracaju receberá a 3ª edição do Citros Show, um dos principais eventos dedicados à citricultura no nordeste. Realizado na sede da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE), o encontro reunirá produtores, especialistas, pesquisadores, instituições e empresas para discutir estratégias de desenvolvimento, compartilhar soluções técnicas e impulsionar negócios na cadeia cítrica. A participação é gratuita e não exige inscrição prévia.

Promovido pela Campos de Lima Consultoria, empresa sediada em São Paulo (SP) e com atuação em sete estados brasileiros — SP, MG, MS, BA, SE, ES e RJ — o Citros Show 2025 contará com uma programação robusta, que inclui palestras especializadas, estandes expositivos, homenagens a nomes relevantes do agronegócio e apresentações de empresas parceiras.

Ao longo dos dois dias, serão debatidos temas essenciais para o setor, como os impactos da estimativa de safra nacional, a produtividade de citros no Nordeste, os desafios enfrentados por empresas do ramo, além de práticas modernas de nutrição, irrigação e manejo fitossanitário. Também entram em pauta o uso estratégico de herbicidas, bioestimulantes, qualidade dos frutos e inovações em tecnologia de pulverização. A programação completa, com nomes dos palestrantes, temas e horários, será divulgada em breve no perfil oficial do evento no Instagram: @citros.show.

Entre os momentos mais marcantes da programação está a entrega dos títulos de Honra ao Mérito, que reconhecem profissionais com contribuições relevantes para o desenvolvimento da citricultura brasileira. Nesta edição, serão homenageados o pesquisador Rodrigo Boaretto, do Centro de Citricultura Sylvio Moreira, e o produtor baiano Édson Santos, cuja dedicação e esforço contínuo o tornam uma das figuras fundamentais para o fomento da citricultura no país.

O evento ocorre em um cenário de otimismo para a cadeia cítrica. Segundo o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), a safra 2025/2026 deve atingir 314,6 milhões de caixas de laranja, o que representa um aumento de 36% em relação ao ciclo anterior. Em Sergipe, apesar de previsões iniciais de queda, a produção teve alta de aproximadamente 15% em 2024, com uma média de 14,8 toneladas por hectare, indicador que reforça a relevância do estado no cenário nacional.

Entre os patrocinadores da edição estão empresas como Banco do Nordeste, Solo Sagrado , Plantar Case, Contorno Chevrolet, Plymag, Fonte Agrícola, Syngenta, Medina Citrus, além de diversas marcas de insumos, tecnologias e serviços voltados ao agronegócio.

Sobre o Citros Show

Idealizado pelo engenheiro agrônomo José Hugo Campos de Lima, da Campos de Lima Consultoria, de Araraquara (SP), o Citros Show chega à sua terceira edição consolidado como um dos principais encontros da citricultura brasileira. Em 2024, o evento movimentou mais de R$ 5 milhões em negócios envolvendo insumos, tratores, implementos e adubos. Com público vindo não só de Sergipe, mas de vários estados do Nordeste, o evento possui papel estratégico de troca de conhecimento, atualização profissional e estímulo à inovação no campo.

Por NV Comunicação – Foto Ednilson Barbosa