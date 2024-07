3ª edição do Saberes e Sabores será  em Santana do São Francisco

Projeto tem o objetivo de fomentar o debate sobre a identidade gastronômica do município

Mais uma edição do projeto “Saberes e Sabores que Identificam o Sergipano” será realizada pelo Senac Sergipe, desta vez contemplando o município de Santana do São Francisco. O evento, que acontecerá na cidade ribeirinha, na quarta-feira, 24, contará com roda de conversa e aula show de gastronomia.

O projeto, que já aconteceu em Aracaju e Laranjeiras, tem como objetivo viabilizar momentos de troca de conhecimento, com foco no impulsionamento da valorização, do consumo, da criatividade e do aproveitamento integral de insumos encontrados na região.

“Esse projeto busca falar um pouco sobre a identidade do município, do povo ribeirinho, o que ele come, consome e produz. Vamos conversar um pouquinho sobre a história do município, antes conhecido como Carrapicho e hoje Santana do São Francisco, sobre a economia, o barro e o que é produzido com ele, sobre os insumos locais”, informa a coordenadora dos cursos de Gastronomia, Marta Moreira Aguiar.

Na parte da manhã, será realizada uma roda de conversa com o historiador Roberto Batistas Cruz, que falará sobre “De povoado a município, Carrapicho virou Santana do São Francisco”; com a turismóloga e instrutora do Senac, Alice de Santana, que abordará o “Potencial turístico de base comunitária em Santana do São Francisco”, e com o professor do Departamento de Turismo da UFS e servidor do Escritório Estadual do Ministério da Cultura em Sergipe, Dênio Azevedo, que vai tratar sobre “Sergipanidades e paisagens alimentares”.

O ‘Saberes e Sabores’ também tem como proposta discutir e apresentar novas ideias na elaboração e preparo de pratos para a montagem de cardápios de bares e restaurantes locais com foco na “culinária ribeirinha”.

“Teremos aula show na parte da tarde com o instrutor do Senac, Isaque Moraes, que vai preparar duas receitas com o uso de insumos locais, o bolinho de massunim e coxinha de macaxeira com saburica, buscando trazer a importância sobre a identidade alimentar e a influência recebida através dos seus descendentes”, complementa a coordenadora dos cursos de Gastronomia do Senac Sergipe.

O evento, conforme destaca a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares, visa mostrar as riquezas de cada município.

“O projeto Saberes e Sabores celebra a riqueza cultural e gastronômica da nossa região, no nosso estado, e mais especificamente do município onde será realizada esta terceira edição, promovendo a troca de conhecimentos, valorizando a culinária local e fortalecendo a identidade gastronômica de Sergipe”.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE