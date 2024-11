3ª Mostra Cinema, Democracia e Antirracismo acontece nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 21, às 14h30, acontece a 3ª Mostra Cinema, Democracia e Antirracismo no Cinema Vitória, localizado na rua do Turista, em Aracaju. A Mostra é uma realização do Terreiro Centro São Lázaro e tem a perspectiva de combate ao preconceito religioso e étnico, focando na temática antirracista.

Com entrada franca, A 3ª Mostra Cinema, Democracia e Antirracismo vai receber no Cine Vitória a Escola municipal Anízio Teixeira para assistir aos curtas infantis (com acessibilidade) e o longa Othelo, o Grande.

“A 3ª Mostra Cinema, Democracia e Antirracismo também vai se estender para cidade de Laranjeiras, cidade potencialmente negra, como uma oportunidade de descolonizar o olhar e promoção dessas ações interiorizadas. A Mostra teve início em Aracaju no último dia 5 de novembro com a exibição de curtas sergipanos no Cinema Vitória”, explicou Rosângela Rocha, diretora do Cine Vitória.

Descentralizando sua programação, a 3ª Mostra Cinema, Democracia e Antirracismo aportará também na cidade de Laranjeiras com a exibição do longa Longa Black Rio! Black Power! e também de curtas infantis. As sessões também serão abertas ao público gratuitamente e acontecerão na Praça Matriz de Laranjeiras, nesta sexta-feira, 22.

Para a diretora do Cine Vitória, o cinema pode ser uma ferramenta de combate ao racismo. “Se faz importante ver o cinema com esse propósito de olhar para a memória dessa cultura como instrumento democrático e antirracista, dando visibilidade às narrativas das tradições locais e afro-brasileiras através dos filmes a serem exibidos”, refletiu.

A 3ª Mostra de Cinema, Democracia e Antirracismo tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo e apoio da FUNCAP Sergipe, Governo Estadual e do Ministério da Cultura – Governo Federal. A realização da Mostra é do Terreiro Centro São Lázaro.

Por Miza Tâmara