SES diz que hospital Fernando Franco classificou estado de saúde de criança como “prioridade 2, não sendo gravidade máxima”

Um bebê de quatro meses morreu nesta terça-feira (23), no Hospital Municipal Fernando Franco, em Aracaju, enquanto aguardava por uma vaga em um leito de UTI na rede estadual.

Ela foi hospitalizada com sintomas gripais, que se agravaram. Segundo informações da SMS, a solicitação por uma vaga de UTI foi feita no último dia 17, quando a paciente foi internada na unidade de saúde, após apresentar quadro de sepse e de desconforto respiratório.

No inicio da tarde desta quarta-feira (24), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Sergipe emitiu uma nota e diz que “lamenta profundamente o falecimento, nesta última terça-feira, 23, do paciente pediátrico que estava internado no hospital municipal Fernando Franco. A SES informa que recebeu a solicitação de vaga na UTI pediátrica pela Central de Regulação de Leitos (CRL), porém, com a informação, por parte do hospital Fernando Franco, de que o paciente estava classificado como prioridade 2 (não sendo gravidade máxima), inclusive, sendo assistido, até aquele momento, na mesma unidade de saúde, em um leito qualificado, similar a uma UTI”.

A SES diz ainda que devido ao grande número de casos de síndromes gripais graves e bronquiolites, a CRL e a Central de Regulação de Urgências (CRU) vêm trabalhando incansavelmente dando suporte para o atendimento de crianças graves de todas as unidades de saúde do Estado, inclusive, suprindo uma demanda de responsabilidade da saúde de diversos municípios que não possuem leitos adequados para o atendimento de pacientes graves.

Para o enfrentamento às síndromes respiratórias, o Governo do Estado vem ampliando o número de leitos, sendo que a rede estadual pública de saúde dispõe do total de 229 leitos pediátricos, destes, 77 são para atendimento crítico de alta complexidade. Eles são distribuídos da seguinte forma: 20 leitos de UTI, 32 leitos para área vermelha e 25 de área amarela. Outros 152 são de enfermaria pediátrica distribuídos em toda a rede pública estadual.

Com informações da SES