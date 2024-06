POR FALTA DE ATENDIMENTO E MEDICAMENTO, MULHER SE REVOLTA E QUEBRA MÓVEIS DO CAPS NA CIDADE DE DE ESTÂNCIA

A situação da Saúde em Estância está revoltante. Enquanto isso, no dia 31 do mês próximo passado, houve a abertura dos festejos juninos. Segundo informação, está faltando medicamento na Farmácia Básica, mas o Forródromo e as ruas do centro da cidade estão enfeitadas e os shows artísticos caros estão acontecendo. Sem falar de um grande investimento na confecção de um barco de cimento, que foi afixado na praça Barão do Rio Branco. Tudo isso, vem chamando a atenção de grande parte dos moradores do município, sobretudo, dos mais carentes, que necessitam da utilização da saúde pública.

A Salva, como é conhecida em Estância, é uma tradição, porém, a administração pública não pode deixar de cumprir com as mais relevantes obrigações e deixar o povo carente necessitando de medicamentos e atendimento médico.

Semana passada, circulou nas redes sociais, um vídeo de uma senhora, que procurou um posto de saúde conduzindo seu filho menor de idade, e segundo ela, não se tinha medicamento no local. Na manhã desta terça-feira, 3, nas dependências do CAPS Carmem Prado Leite, localizado na Rua Francisco Camerino, cento da cidade, uma senhora que é atendida nessa unidade, acabou surtando, porque recebera a informação que não tinha ninguém no local para atendê-la e consequentemente lhe passar os medicamentos. Por falta desse atendimento, a senhora se revoltou e começou a quebrar os móveis que lá existiam. “Quando nós chegamos, só tinha uns rapazes que trabalham na reforma do CAPS, depois chegou alguém dizendo que não ia ter nenhum atendimento. Eu preciso ser entendida pelo médico porque estou tendo crises epiléticas direto, eu fico com a língua cortada e toda roxa, há três dias estou tendo crises e caindo. Tem dois meses que o remédio que eu tomo não existe na Farmácia Básica”, contou uma outra paciente, que não se identificou, que acrescentou que elas não foram comunicadas sobre a obra que está acontecendo nesse CAPS.

Sobre o quebra-quebra, segundo informação, aconteceu porque uma senhora soube que não ia ser atendida, começou a ter crises, quebrou tudo que estava à sua frente. “Ela começou a chorar e a quebrar tudo, aí acionaram a Guarda Municipal que a colocou no carro e levou não sei para onde”, contou essa senhora.

Nota Pública da Secretaria Municipal da Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde informa que tomou conhecimento de um incidente ocorrido no CAPS I, onde uma paciente adentrou na unidade e entrou em surto. Cabe destacar que, conforme nota informativa previamente divulgada, os atendimentos na unidade estavam suspensos devido à manutenção preventiva e corretiva que está sendo realizada.

Esclarecemos que, no momento do ocorrido, não havia nenhum usuário ou profissional de saúde presente na unidade. Felizmente, não houve danos físicos a paciente em surto, nem a terceiros.

Para conter a paciente, a direção da unidade acionou a Guarda Municipal, que prontamente atendeu a ocorrência. A paciente foi contido e conduzida até a sua residência.

Estância, 03 de junho de 2024

Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de Estância

Por Magno de Jesus – A Tribuna Cultural