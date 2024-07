Refrigerante de caju São Geraldo chega ao mercado de Aracaju, em Sergipe

Considerado o sabor do Nordeste, a famosa marca cearense fortalece sua expansão estratégica e anuncia a presença da marca na capital sergipana

A Indústria Cajuína São Geraldo, marca cearense, está lançando seu mais tradicional produto no mercado de Aracaju, em Sergipe: o refrigerante de caju (popularmente chamado de Cajuína São Geraldo). O anúncio da chegada à capital sergipana marca o processo de expansão estratégica focada no mercado regional. O lançamento será na sexta-feira, 5 de julho, no restaurante Seo Gonzaga, às 10h.

Único e característico, considerado o sabor do Nordeste, o refrigerante de caju São Geraldo já é reconhecido no país afora e leva o título de “melhor refri de caju do mundo” por seus consumidores, referenciando a marca como uma verdadeira ‘love brand”, que significa uma marca amada pelos consumidores e que consegue criar laços afetivos e memórias com o produto. Além de liderar a preferência do consumidor, a São Geraldo é uma das maiores indústrias de refrigerantes do Nordeste, segundo dados da Scanntech. Agora, com a nova operação comercial em Sergipe, a marca dá mais um passo para o avanço nos estados da região.

“Sabemos que Sergipe é um estado promissor e nossa marca ainda não estava devidamente presente no estado. Com a implantação do novo distribuidor e a contratação de um supervisor de vendas para atender a área, acreditamos que em pouco tempo nossa marca será consolidada e nosso produto se tornará preferência, assim como nos outros estados do Nordeste”, afirma Tiago Caldas, gerente de marketing da São Geraldo.

Lançamento

Para o início das operações em Aracaju, a marca traz o mais recente lançamento: as latinhas colecionáveis, cada uma com um design exclusivo que homenageia diversos aspectos culturais e históricos dos nove estados nordestinos. O evento de apresentação oficial do produto ao mercado sergipano será uma oportunidade também para o cadastro de clientes fornecedores.

“Inicialmente, iremos atender apenas através do nosso distribuidor, futuramente, também colocaremos o produto disponível nas grandes redes varejistas”, explica Tiago Caldas.

Com a chegada no comércio de Sergipe, a indústria São Geraldo reafirma seu compromisso com a qualidade, a excelência e a inovação, além de fortalecer e valorizar as conexões regionais, a cultura e a identidade do Nordeste. “Nosso posicionamento no mercado reflete a essência do negócio, remete a história e ao sabor do Nordeste, às raízes culturais, às tradições regionais e o aconchego do lar, da família. Por isso, assim como os insumos utilizados para produzir o refrigerante, esses ingredientes são igualmente indispensáveis na nossa marca”, destaca Tiago Caldas.

São Geraldo

Com sede em Juazeiro do Norte, no Ceará, a Cajuína São Geraldo é uma marca caririense, com mais de 45 anos de mercado, que oferece refrigerantes com alto padrão de qualidade. Atuando em vários estados do Nordeste, a Cajuína tornou-se referência cultural da região do Cariri, Sul do Ceará, sendo um local turístico que recebe visitantes e romeiros de todo o país.

A empresa, que leva o nome de um santo italiano, teve origem na década de 50, a partir de uma pequena fábrica de bebidas no centro de Juazeiro do Norte, e hoje, se consolidou em um parque industrial com extensão de mais de 33 mil metros quadrados e emprega cerca de 800 pessoas direta e indiretamente.

Somente em 2023, a São Geraldo produziu 66 milhões de litros de refrigerantes. A meta é atingir, em 2024, 80 milhões de livros. Além de ampliar a sua distribuição no Nordeste, a indústria distribui o produto para nichos de consumo no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, principalmente, para comerciantes que especializados na venda de produtos regionais.

Serviço: Lançamento do Refrigerante de Caju São Geraldo

Data: 5 de julho

Local: Restaurante Seo Gonzaga – xxxxxxxxxxxxxx

Horário: 10h

Assessoria de Imprensa da Cajuína São Geraldo – Inove Comunicação Corporativa