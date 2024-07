Atuação da Deso garante destaque da capital no ranking de avanço da coleta de esgoto

De acordo com levantamento do Instituto Trata Brasil, ampliação da rede foi quatro vezes superior à média nacional

Os investimentos em melhorias dos serviços feitos pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) garantiram que Aracaju fosse a capital brasileira que mais aumentou os níveis de coleta de esgoto entre 2018 e 2022, segundo estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil. No período analisado, a capital sergipana apresentou um crescimento da rede de 20,83 pontos percentuais. O avanço foi quatro vezes superior à média nacional, que foi de 4,47 pontos percentuais.

Os dados demonstram, ainda, que Aracaju é a segunda capital que mais aumentou o nível de tratamento de esgoto durante o período, com 20,28 pontos percentuais, e a oitava que mais investe em termos de média por habitante, com cerca de R$147,40 per capita. A crescente nos números fizeram a capital sergipana subir 12 posições no ranking geral do saneamento no Brasil, ocupando agora a 54° posição nacional e a 4° melhor do nordeste.

O estudo foi realizado apenas com as capitais, mas os avanços em saneamento e abastecimento de água podem ser observados em todo o estado. Segundo o presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Luciano Goes, o resultado é consequência da série de investimentos realizados pela empresa.

“É gratificante ver que os números corroboram com o trabalho intenso que vem sendo realizado pela Deso nos últimos anos. Nosso objetivo é continuar, junto com o Governo de Sergipe, entregando as melhores condições de saneamento possíveis para os sergipanos e é importante ver que estamos no caminho certo”, afirmou.

Foto: Ascom Deso