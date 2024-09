Deso disponibiliza número provisório a partir desta quarta

A partir desta quarta-feira, 11, o número de contato da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) será, de maneira provisória, (79) 3142-1095. A alteração temporária acontece em razão do processo de aprimoramento do serviço telefônico oferecido à população, com o objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento aos usuários da empresa.

“Está havendo uma atualização na forma como os usuários serão atendidos pela Deso. Para realizá-la de forma apropriada, existiu a necessidade de suspender temporariamente os números 0800 079 0195 e 4020 0195. O atendimento é prioridade à companhia, e não poderíamos deixar de oferecer esse suporte tão crucial aos nossos clientes”, explicou o diretor Comercial Financeiro da Deso, João Quintiliano.

Com a modernização do serviço, o sistema telefônico passará de analógico para digital, conforme detalhou o gerente de Tecnologia da Informação da Deso, Luciano Macedo. Isso, segundo ele, trará benefícios diretos aos clientes. “Estamos saindo do modelo físico para o da nuvem, mais avançado. Por exemplo, se houver, por qualquer razão, um corte de fios de telefone em uma rede física, a ligação seria interrompida, prejudicando o atendimento. Nessa nova estrutura, não haveria esse problema, por se tratar de uma rede digital”, afirmou ele.

Deso atende

Além dos canais de atendimento telefônico, a Deso também dispõe da Agência Virtual e WhatsApp (79 3142-3000). Os clientes podem, ainda, visitar a unidade da empresa mais próxima, para solicitar serviços, pedir informações e esclarecer dúvidas. Consulte detalhes sobre horário de funcionamento e endereço das lojas da empresa, espalhadas por todo o estado, clicando aqui.

Foto: Ascom Deso