Provas do concurso público da Agrese serão aplicadas neste domingo

As provas do concurso público da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) serão aplicadas neste domingo, 15, em Aracaju. Os candidatos disputarão seis vagas, sendo uma para o cargo de analista administrativo e financeiro e cinco para o cargo de analista de regulação. O certame está sendo conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) com apoio do IBGP Concursos.

Os candidatos inscritos no concurso público deverão acessar o site da banca organizadora do concurso, o IBGP Concursos, por meio deste link, e verificar o local de realização da prova com detalhes sobre endereço completo, horário e sala.

A aplicação das provas será dividida em duas etapas: das 8h15 às 12h15 acontecerá a prova objetiva para todos os cargos do concurso; já das 14h15 às 17h15 será aplicada a prova discursiva para o cargo de analista de regulação. Conforme o edital, os portões serão abertos em até uma hora antes do início das provas, e fechados impreterivelmente às 8h no turno da manhã, e às 14h no turno da tarde, considerando o horário oficial de Brasília/DF.

“Como é de praxe em todos os concursos públicos, os candidatos deverão verificar local e horário de prova e reler atentamente o edital, sobretudo as orientações específicas para o dia das provas. Dentre as principais recomendações estão comparecer ao local de prova uma hora antes do início das provas e portar documento oficial de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta com estrutura transparente e comprovante de inscrição”, explicou o gerente-geral de concursos da Sead, Sidney Rocha.

Concurso da Agrese

A Agrese é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), cuja principal missão é promover a regulação e fiscalização dos serviços públicos no estado. O concurso – que é o primeiro da sua história – teve o edital lançado em junho deste ano, com as inscrições abertas no mês de julho.

Estão sendo ofertadas seis vagas. A do cargo de analista administrativo e financeiro exige formação de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito. Já as cinco para o cargo de analista de regulação são distribuídas para formação em Engenharia Ambiental/Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. A remuneração para os cargos varia entre R$ 6.500 e R$ 7.300.

Foto: Arthuro Paganini