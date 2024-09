Após uma panela de pressão estourar, uma casa acabou pegando fogo nesse domingo (29) no município de São Miguel do Aleixo. As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que não houve feridos.

Populares disseram que um vizinho entrou na casa após i incidente e ajudou a debelar as chamas, que atingiram todo o imóvel. Não havia ninguém na casa no momento da ocorrência.

Um carro pipa também foi utilizado no combate.

Foto arquivo pessoal