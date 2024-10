Vila da Criança segue com programação diversificada nesta terça

A Vila da Criança, evento realizado pelo Governo do Estado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, tem atraído, diariamente, milhares de pessoas que desfrutam de uma programação lúdica e cultural diversificada, a partir das 17h da tarde. E a programação tem continuidade nesta terça-feira, 15, com atrações como jogos eletrônicos, parque de diversão, cinema, teatro, espaços cenográficos e muito mais.

Um dos destaques do evento são os espetáculos teatrais que ocorrem no Teatro da Vila, espaço com capacidade para 80 pessoas e acesso gratuito. Nesta terça, serão apresentadas as peças ‘O mundo encantado dos palhaços e acrobacias’, da Cia Os Tripulantes, às 17h30, que acompanha a história de três palhaços que embarcam em uma aventura em busca de um local para apresentar seu espetáculo; ‘A lebre e a tartaruga’, do Coletivo Gararu de Artes, às 19h, uma adaptação livre da clássica fábula de Esopo; e ‘Show entre sonhos e estrelas’, do Grupo Versus Uni, às 20h30, uma aventura de seres intergalácticos.

O Cinema da Vila é outro espaço que tem atraído grande público com uma seleção de curtas-metragens voltados para o público infantil. As sessões ocorrem em uma sala climatizada para 100 espectadores. Nesta terça-feira, 15, serão exibidos os filmes ‘As aventuras de Seu Euclides: Parafusos’, às 17h30; ‘Tia Ruth, uma história de amor’, com duas sessões, a primeira às 18h e a segunda às 18h30; ‘Perlimps’, às 19h; e ‘Além da Lenda’, às 20h30. A entrada é gratuita.

Em sua primeira edição, a Vila da Criança foi inaugurada no dia 7 de outubro e segue até o dia 26 do mesmo mês.

Vila da Criança

Além da programação artística, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila conta com uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 15/10 (terça-feira)

17h30 – O mundo encantado dos palhaços e acrobacias – Cia Os Tripulantes

19h – A lebre e a tartaruga – Coletivo Gararu de Artes

20h30 – Show entre sonhos e estrelas – Grupo Versus Uni

Foto: Igor Matias