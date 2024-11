Colisão envolvendo motos deixa um morto e um ferido na SE-230, em Canindé de São Francisco

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um condutor de 22 anos morto e o outro ferido, na noite desta quarta-feira (20), na SE-230, em frente a um hotel no município de Canindé de São Francisco.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que um dos veículos transitava no sentido Poço Redondo/Piranhas e o outro, no sentido Xingó/Poço Redondo, quando colidiram.

Uma das vitimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade hospitalar. Já o outro condutor não resistiu aos ferimentos e morreu.

O BPRv informou ainda que não foi possível realizar teste de etilômetro para verificar se havia álcool no sangue por conta do acidente com as vitimas e que os veículos estavam regularizados.

Foto BPRv