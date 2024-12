Réveillon 2025: Emsurb lança edital para comércio ambulante

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) lança edital para cadastramento de ambulantes interessados em concorrer a um espaço público para comercialização de produtos durante a realização do Réveillon 2025, no dia 31 de dezembro. O evento, promovido pela Prefeitura de Aracaju, acontecerá na Orla da Atalaia e promete reunir público expressivo.

O cadastramento poderá ser realizado de 10 a 12 de dezembro de 2024, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Emsurb, situada na rua Dom Pedro II, nº 135, bairro Ponto Novo, Aracaju (SE). Ao todo, serão disponibilizados 326 pontos de comercialização no evento, distribuídos nos segmentos bebidas/isopores, com 150 vagas regulares; alimentos e bebidas diversos, comercializados em barracas 3X3, com 70 vagas regulares; drinks e bebidas em barraca 3X3, 60 vagas; para towner estão disponibilizadas 25 vagas; food truck, 15 vagas; e seis são as vagas destinadas para o segmento de bares.

Para se inscrever, os interessados ​​deverão comparecer no local e horários indicados, portando originais e cópias de documentos de identificação com foto (RG e CPF), comprovante de residência de Aracaju em nome do candidato, emitido de até 60 dias; certificado do Curso de Manipulação de Alimentos emitido por instituições oficiais em nome do nome do titular. Para os interessados em comercializarem em towner e food truck também é necessária a apresentação da documentação do veículo em nome do inscrito e nome fantasia. Em todas elas, somente será permitido o cadastramento em apenas uma atividade comercial. Além das vagas regulares, a Emsurb também assegura vagas suplentes, já que pode haver desistência por parte do sorteado. Cumprida a etapa de inscrição, a próxima fase é para sorteio eletrônico das vagas, que acontece no dia 13 de dezembro, a partir das 10h, na sede da Emsurb, aberto ao público.

O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, destaca que o Réveillon de Aracaju é um momento mais que especial. “A exemplo do que realizamos nos outros anos, a Orla da Atalaia estará repleta de alegria, beleza e esperança. Estamos trabalhando para entregar ao público uma festa ainda mais bonita e organizada, para celebrar a chegada de um novo ano, a vida e sermos parte integrante desta cidade maravilhosa que é Aracaju”, ressalta.

O diretor de Orlas e Parques (Diropa) de Aracaju, Raphael Barreto, aproveita para reforçar que, para a comercialização de produtos em eventos como Réveillon, também é importante observar as normas de vigilância sanitária. “Aqueles que forem sorteados para a comercialização de alimentos devem apresentar o certificado válido do curso de Manipulação de Alimentos porque seguimos rigorosamente as orientações dos órgãos competentes para garantir a segurança alimentar do público”, explica.

Todas as informações sobre o cadastro e o sorteio estão publicadas no edital da Chamada Pública nº 08/2024. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a Diropa, através do telefone (79) 3021-9971.

Foto: Ascom | Emsurb