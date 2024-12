Procon apresenta levantamento de preços para a ceia de Natal

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulgou uma pesquisa comparativa com os preços de produtos populares na ceia de Natal. A tabela reúne informações sobre 25 itens, destacando as variações de preços para ajudar os consumidores a fazer escolhas informadas. Os dados foram coletados em seis estabelecimentos comerciais de Aracaju nos dias 16 e 17 de dezembro e abrangem três categorias: carnes, bebidas e produtos diversos.

O Procon Aracaju reforça a importância de realizar uma pesquisa de preços antecipada, como forma de planejamento e consumo consciente. A coordenadora de Atendimento do Procon Aracaju, Alice Figueiredo, destaca a necessidade do monitoramento de preços para que os consumidores possam tomar a melhor decisão na hora das compras. “A pesquisa de preços é de suma importância para os consumidores, uma vez que ela é responsável por fazer um controle de preço do mercado, bem como incentivar um consumo equilibrado e consciente”, afirmou.

No segmento de carnes, o chester apresentou uma diferença mínima de preço, custando entre R$29,98 e R$29,99 por quilo. Já o tender suíno variou de R$63,49 a R$63,99, enquanto o quilo do peru teve preços entre R$29,48 e R$31,48. Outros itens analisados incluem o fiesta, o lombo suíno e o pernil temperado.

Entre os produtos diversos, a ameixa em calda foi encontrada com valores entre R$18,49 e R$36,65. O panetone de frutas variou de R$13,49 a R$47,99, e as frutas cristalizadas custaram de R$6,19 a R$10,90 por quilo.

Quanto às bebidas, o levantamento incluiu sidras (com e sem álcool), suco de uva integral e espumante tradicional. O espumante teve preços entre R$22,90 e R$34,90, enquanto a sidra com álcool varia de R$9,49 a R$17,99.

A tabela completa com os preços dos itens da ceia de Natal está disponível no site oficial do Procon Aracaju (procon.aracaju.se.gov.br), permitindo que os consumidores acompanhem as médias e comparem as ofertas do mercado.

Confira aqui a tabela completa.

Arte: Ascom/Procon