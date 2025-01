Movido pelo espírito de Judas “Darck” traiu seu grupo e seus eleitores em Tomar de Geru

Em uma sessão histórica, marcada por apelos ao nome de Deus, o vereador Darck, de Toar do Geru, traiu os eleitores e o grupo liderado pelo prefeito Jal Construção. Jal, que frequentemente se referia a Darck como “líder”, agora o vê motivado pela ganância, semelhante ao espírito que, segundo a Bíblia, tomou conta de Judas ao trair Jesus. Movido pelo egoísmo, o vereador rompeu a confiança depositada nele pelo líder do grupo político.

Na eleição para a Mesa Diretora, concorreram duas chapas: a Chapa 01, formada pelo grupo do ex-prefeito Pedrinho Balbino, e a Chapa 02, composta pelo grupo do prefeito Jal Construção. Darck, que até o início da sessão fazia parte da base do prefeito, cedeu à ambição pelo poder, traindo o grupo que o elegeu e unindo-se à oposição.

A atitude do vereador gerou manifestações por parte dos presentes, que, ao longo da sessão, cobraram de seu representante respeito e ética para com a população geruense.

Texto e foto assessoria