Codevasf realiza o primeiro peixamento do ano em Neópolis

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) realizou a soltura de 50 mil alevinos de curimatã no rio São Francisco. A ação ocorreu no domingo (5) no município de Neópolis (SE), no Baixo São Francisco Sergipano, com apoio da prefeitura municipal. A iniciativa fez parte da programação da festa de Bom Jesus dos Navegantes na cidade.

O superintendente regional da Codevasf em Sergipe, Jefferson Costa, ressaltou a importância da ação para a preservação dos recursos pesqueiros na região. “Os peixamentos ajudam na sustentabilidade da pesca e contribuem para a manutenção da biodiversidade para o fortalecimento da economia local”, disse. O peixamento no rio São Francisco foi realizado pelo Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume. A unidade mantida pela Codevasf faz a reprodução artificial de pescados para repovoamento da bacia do São Francisco, além de açudes e barragens. Também são realizadas ações de apoio à aquicultura familiar. Anualmente, a Codevasf realiza uma série de peixamentos no estado de Sergipe durante os tradicionais festejos em homenagem a Bom Jesus dos Navegantes nos municípios ribeirinhos. No ano passado, a Codevasf realizou a inserção de mais de 350 mil alevinos e pós-larvas de espécies nativas no rio São Francisco somente no mês de janeiro.