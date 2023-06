4ª edição do ‘Arraiá Amigos de William: Festa que já é tradição no Augusto Franco

Encontro dos forrozeiros acontecerá no dia 8 de julho, no Gonzagão, e contará com esquenta da Marinete do Forró

Um dos núcleos habitacionais mais populosos de Aracaju, o conjunto Augusto Franco, vai ser palco de uma das festas mais animadas da cidade: o ‘Arraiá Amigos de William’. A festa já é tradição na região e movimenta tanto o comércio local quanto a cultura junina, além de ser solidária, como explica o idealizador William Fonseca.

“Para curtir as cinco atrações já confirmadas do Arraiá – que acontece no dia 8 de julho, às 20h, no Gonzagão – os forrozeiros precisam de convite e mais dois quilos de alimento não perecível. Todas as doações arrecadadas são entregues para famílias de baixa renda, diversas instituições e igrejas”, conta William.

Em sua 4ª edição, o evento promete uma noite com muito forró ao som do ‘Trio Piauí , Os Três MOLEQUES, baú das Antigas, Zuerões do Forró e Dedé Brasil e Jeanny Lins’.

“Nossa festa é feita para o público que ama um forrozinho. É uma festa para amigos que foi crescendo e que caiu no gosto das pessoas”, revela o idealizador do @arraiaamigosdewilliam

Conforme a organização do evento, no primeiro ano a festa já iniciou com um público inesperado de quase 1.500 pessoas. Na segunda edição, duplicou para 3 mil e no terceiro ano foram quase 7 mil pessoas .

“Nossa expectativa para a 4ª edição do Arraiá Amigos de William é atingir o quantitativo esperado para o nosso ponto chave: a solidariedade”, finaliza William Fonseca.

