SOCORRO RECEBERÁ A CARRETA DO HOSPITAL DE AMOR DE LAGARTO PARA EXAMES GRATUITOS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER

De 27 a 30 de janeiro, o município de Nossa Senhora do Socorro receberá a Carreta do Hospital do Amor de Lagarto para a realização de exames de mamografia e Papanicolau.

Os exames de prevenção ao câncer serão gratuitos e ofertados em parceria entre o Hospital de Amor de Lagarto, filial do Hospital de Amor de Barretos, e a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da cidade.

A carreta ficará estacionada na avenida Professora Jânia Reis Batista, nº 260, em frente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae/Socorro), no bairro Marcos Freire II. Na próxima segunda-feira, 27, o atendimento será feito das 14h às 17h. Já na terça, 28, quarta, 29 e quinta, 30, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h.

Serão oferecidos 310 exames no total. Destes, 155 serão mamografias, voltadas para mulheres de 40 a 69 anos, e 155 serão exames de Papanicolau (exame de lâmina), para mulheres entre 25 e 64 anos.

Durante os quatro dias de atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento também promoverá ações educativas sobre saúde da mulher, saúde materno-infantil, além de oferecer teste de glicemia e aferição da pressão arterial. O “Programa Academia da Saúde” do município realizará atividades físicas de incentivo à saúde.

Critérios de realização

Alguns critérios limitam a realização dos exames. Não poderão realizar a mamografia (exame preventivo de câncer de mama), mulheres fora da faixa etária, diagnosticadas com câncer e que estão em tratamento; não residem na área de abrangência; mulheres que amamentam (avaliar a necessidade e o tempo de amamentação); grávidas.

Também não poderão realizar o Papanicolau (exame preventivo de colo de útero), mulheres fora da faixa etária, diagnosticadas com câncer de colo de útero e que estão em tratamento; não residem na área de abrangência; atraso menstrual; mulheres que realizaram ducha vaginal; término da menstruação a menos de três dias; uso de pomada ginecológica; tiveram relação sexual a menos de dois dias.

Documentos necessários

Para realizar os procedimentos, as interessadas devem apresentar originais e xerox dos seguintes documentos: RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço. Não é necessário encaminhamento médico.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (79) 3632-6600 (ligação e Whatsapp), de segunda à quinta, das 7h às 17h, e na sexta, de 7h às 16h (sem pausa para o almoço).

